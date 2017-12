Hoe de selfiecultuur het schoonheidsideaal van jonge Chinezen bepaalt

De 27-jarige HoneyCC danst, zingt of ondergaat voor de camera schoonheidsbehandelingen. Vergelijkbaar met bekendheden zoals Kim Kardashian die met foto’s op Instagram of met vlogs op Snapchat miljoenen verdienen. Alleen gebruikt HoneyCC (eigenlijk heet ze Lin Chuchu) het Chinese platform Meipai. Dat begon pas in 2014 maar is met bijna acht miljard views per maand inmiddels een van de meest gebruikte sociale media.

The New Yorker dook in de wereld van de wang hong (‘internetberoemdheid’ in het Chinees), de selfiecultuur in China, en hoe techbedrijven weten in te haken op het narcisme van de 21ste eeuw. Hoe gaat het land, de afgelopen decennia gevormd door het collectivisme van de Chinese leider Mao Zedong, om met het individualisme van de selfiecultuur? En is ze een onschuldige nieuwe vorm van vermaak, of zorgt ze voor ongelukkige jonge Chinezen die zich mee laten slepen in een losgeslagen celebrity-cultuur?

Het moederbedrijf van Meipai, Meitu Inc., ontstond in 2008 als een programma geïnspireerd door Photoshop. Met het gelijknamige Meitu (‘prachtige foto’ in het Chinees) kunnen foto’s makkelijk bewerkt worden. Inmiddels biedt de techgigant verschillende speciale apps aan om selfies er zo goed mogelijk uit te laten zien. Deze apps staan op meer dan een miljard telefoons wereldwijd, voornamelijk in China en de rest van Azië, en worden maandelijks voor zo’n zes miljard foto’s gebruikt.

Bekijk hier een typisch filmpje van HoneyCC: