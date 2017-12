Het andere Noord-Korea

Een vrouw probeert zichzelf warm te houden in het ijzige Rason. In november en december vriest het flink in de aan Rusland en China grenzende stad. Het langwerpige monument op de achtergrond is een zogeheten Eeuwig Leven-monument ter ere van vader des vaderlands Kim Il-sung. Hoewel hij in 1994 overleed, is deze Kim postuum nog steeds president van het communistische land.

Ed Jones/AFP Photos