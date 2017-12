Friese volksverhalen verteld in keiharde metal

“Iedereen kent de verhalen van Rome, maar wat weet men nog van de Fries? De Friezen van nu mijns inziens veel te weinig. Dit is het moment waarop daar iets aan moet gebeuren, omdat anders de kans bestaat dat het over een paar jaar helemaal verdwijnt. Deze generatie kan het maken of kan het breken.”

Voor Wyldrazer, zanger van de Friese folkmetalband Baldrs Draumar, die niet met zijn echte naam bekend wil worden, is optreden meer dan alleen liedjes spelen. Het is ook mede-Friezen iets vertellen over hun afkomst. In hun nummers zingen Wyldrazer en zijn bandgenoten over het Friese rijk ten tijde van de vroege Middeleeuwen, dat zich volgens de overlevering uitstrekte van het huidige Zeeland tot aan de Duits-Deense grens.

Multimediaplatform Vice maakte een uitgebreide documentaire over Baldrs Draumar, dat luisteraars iets probeert te leren over de periode dat de Friezen nog “hét handelsvolk van Europa” waren. “We zingen over ‘Magna Frisia’, het ontstaan van het oude Friesland, de koningen die er zijn geweest”, aldus Wyldrazer in de opnames.

Meer dan fierljeppen

Baldrs Draumar past daarmee in een bredere stroming binnen de metal, die ook wel folkmetal wordt genoemd. Naast gitaren en drums gebruiken bands in dat genre vaak ook instrumenten die iets minder gebruikelijk zijn in de heavy metal, zoals de fluit, de lier of de hoorn. Ook het Gelderse Heidevolk behoort bijvoorbeeld tot die stroming.

In de opnames van Vice gaan ze daarom naar het Duitse Helgoland, waar eens in de drie jaar een bijeenkomst plaatsvindt van Friezen uit alle regio’s van het oude Friesland. De bandleden hopen dat met name jonge Friezen door hun muziek inzien dat hun geboortegrond meer heeft voortgebracht dan fierljeppen en skûtsjesilen. Afgezien van gitarist Fjoerspuier dan, die de noodzaak daarvan wat minder inziet.

Skimmerswurd, bassist van de groep, zegt daarover: