De NRC Kerstweek Agenda

MET DE KIDS: Meermeisje Van het geliefde sprookje van Andersen maakte jazzviolist / componist Oene van Geel een nieuwe jeugdopera. Over de jonge zeemeermin die alles opgeeft uit liefde voor een landjongen en de drang om te dansen. De muziek wordt gespeeld door het Ragazze Strijkkwartet, de productie is van HollandOpera en te zien in de thuisbasis daarvan: de Veerensmeederij in Amersfoort. Vanaf 6 jaar. Te zien van 23/12 t/m 7/1, wisselende aanvangstijden. Inl: hollandopera.nl

THUIS: Il Trittico Net voor Kerst live gestreamd uit de Staatsoper München: Puccini’s Il Trittico in de regie van de jonge Nederlandse regisseur Lotte de Beer, met o.a.Eva-Maria Westbroek. Te zien op 23/12 om 19 uur via staatsoper.de/tv De stream is ook on demand te zien van 24/12 t/m 25/12.

UIT: Calefax: PAN Rietblazerskwintet Calefax viert voor de 14de keer zijn eigen feestje tussen Kerst en Oudjaar: de PAN. In de komende editie zijn o.a. te gast: trompettist Eric Vloeimans, Pierrot Lunaire 2.0, klarinettist / fotograaf Michel Marang en klavecinist Menno van Delft. 28/12, 19.30 uur in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Inl: muziekgebouw.nl

MET DE KIDS: Rotown Kinderdisco Tussen 11.00 en 13.00 is de dansvloer en het podium voor kleine dansers. Een ‘kids-only’ dansvloer en een waar de ouders ook mee kunnen dansen. 3/1 Rotown Rotterdam

Oudere kinderen gaan met hun ouders naar het concert van De Jeugd van Tegenwoordig. 27/12 Annabel Rotterdam Inl: www.rotown.nl en www.annabel.nu

THUIS: The Winner Opnieuw diept Het Nederlands Jazz Archief een verborgen jazzparel op. In de cd-serie Treasures of Dutch Jazz nu een heruitgave van Herman Schoonderwalts klassieker The Winner. Inl: www.jazzarchief.nl

UIT: Jameszoo & Metropole Orkest Eerder een succes op het Amsterdam Dance Event: het concert van producer Jameszoo en het Metropole Orkest, dat ingenieuze ritmes met harmonieuze strijkers combineert. Op festival Helemaal Melkweg: Jan Akkerman met collega-gitaristen en singer-songwriters Marike de Jager en Sue the Knight. 29/12 Melkweg, Amsterdam. Inl: www.melkweg.nl

MET DE KIDS: Amsterdam Light Festival Door de grachten langs lichtkunst varen in het donker is sowieso leuk voor jong en oud. Maar het Amsterdam Light Festival organiseert in de kerstvakantie ook dagelijks een familiewandeling langs de lichtsculpturen op het Marineterrein Amsterdam. 16/12 t/m 7/1. 17-18u. Inl: amsterdamlightfestival.com

THUIS: NRC Kunst! Podcast Voordeel van de nieuwe podcast van de cultuurredactie van NRC is dat je overal kunt luisteren: onder de kerstboom, in bad of tijdens een autorit naar de schoonfamilie. Iedere vrijdag is er een nieuwe aflevering. Te beluisteren via iTunes of nrc.nl

UIT: Stedelijk Base Na maanden van herinrichting zijn alle zalen van het Stedelijk Museum van Amsterdam eindelijk weer geopend. De kelderzaal biedt nu plaats aan de spectaculaire nieuwe collectie-opstelling Stedelijk Base. Dagelijks 10-18u, vrij 10-22u. Inl: stedelijk.nl

MET DE KIDS: Woef Side Story De jeugdvoorstelling Woef Side Story verhuist Broadwaymusical West Side Story naar hondenland, met grotesk spel en een vleugje slapstick. T/m 7/1 in de Rotterdamse Schouwburg. Inl: rotterdamseschouwburg.nl

THUIS: Hans Croiset: Ik, Vondel In zijn roman over Vondels laatste jaren geeft Hans Croiset zijn held een stem, door hem gesprekken te laten voeren met zijn tijdgenoten. Uitgeverij Cossee, 286 blz. € 24,99

UIT: De Revisor van Het Nationale Theater Vaudeville, komedie, meesterlijke parodie op de musical: regisseur Theu Boermans en zijn acteurs blazen klassieker van Gogol nieuw leven in. Van 22 t/m 28/12, Koninklijke Schouwburg, Den Haag. Inl: hnt.nl

MET DE KIDS: Jesus Christ Karaoke Bar Louche karaoke-kerst-spektakel met Hanneke Drenth, Tim Kamps, Wart Kamps, Peter van Rooijen & een mystery-guest. Vr 22/12 t/m 3/1, Bellevue, Amsterdam. Inl: theaterbellevue.nl

THUIS: Ga met me mee Op kloek formaat gebundeld, met autobiografische overpeinzingen, liedteksten, brieven, dagboeken en verhalen van Lennaert Nijgh (1945-2002), de pop-poëet die niet alleen veel moois voor Boudewijn de Groot schreef, maar ook veel onbekend werk naliet. Inl: uitgeverij.jea.nl

UIT Freek de Jonge: Koffers Muziekprogramma van Freek de Jonge en band, met Nederlandstalige covers. 'Come On' van Chuck Berry wordt 'Kom Op'. DeLaMar in Amsterdam, t/m 2/1. Inl: delamar.nl

MET DE KIDS: West Side Story Nieuwe, energieke versie van de aloude West Side Story in een Amerikaanse reisproductie. Met jonge solisten als Tony en Maria, een piepjong ensemble en een groot orkest. World Forum Den Haag, t/m 30/12; Martini Plaza, Groningen, 2 t/m 7/1. Inl: tec-entertainment.com

THUIS: The Wizard of Oz De ultieme kerstmusical met de jeugdige Judy Garland als Dorothy die ‘Somewhere over the Rainbow’ zingt en magische avonturen beleeft in een magisch land om ten slotte (spoiler alert!) te ondervinden dat het thuisgevoel het mooiste gevoel van allemaal is. Gemaakt in 1939 en nog altijd tijdloos. Eerste Kerstdag op Net5, 14.20 uur

UIT: In bed met Dietrich en Piaf Extra voorstellingen van een fijnzinnig mozaïek over twee legendarische vrouwen van zeer verschillend allooi die alle twee veel te verbergen hebben. In de Hallen Studio's, Amsterdam, 24 t/m 27/12. Inl: inbedmetdietrichenpiaf.nl

MET DE KIDS: Star Wars: The Last Jedi De filmkritiek loopt weg met deel acht van de strijd tussen goed en kwaad in ‘a galaxy far, far away’. Fans zijn verdeeld, want regisseur Johnson speelt met hun verwachtingen.

THUIS: Black Mirror Rond de jaarwisseling zet Netflix het vierde seizoen van Black Mirror online. Deze visionaire serie vergroot actuele technologische en sociaal-politieke trends uit.