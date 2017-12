Leven zonder stroom op Puerto Rico

Hoe verzorg je een oude vrouw met Alzheimer, die afhankelijk is van beademing, zonder stroom? Hoe kun je ‘s avonds lesgeven als je geen licht hebt in je klaslokaal? Hoe kom je aan de overkant van de rivier als er geen stroom is om de brug te repareren?

Het zijn dagelijkse zorgen voor de inwoners van Puerto Rico sinds orkaan Maria in september over het eiland trok. Op sommige plekken is nog altijd geen elektriciteit. Waar je vroeger na zonsondergang de tsjirpende krekels hoorde, hoor je nu alleen het geluid van de zoemende generatoren.

The Washington Post maakte een multimediale productie over twee regio’s op het eiland die het zwaarst getroffen zijn. Je scrollt door het verhaal heen met korte filmfragmenten en teksten over inwoners. Je komt op delen van het eiland die helemaal verwoest zijn, met verzakte huizen op een heuvel en een honkbalstadion waarvan de tribunes deels zijn verdwenen.

Nadat Puerto Rico getroffen was door de orkaan Maria kwam de hulp van de VS traag op gang, terwijl het van die hulp wel afhankelijk is. Het officiële dodental na de natuurramp staat op 62, maar aan de directe en indirecte gevolgen zijn volgens The New York Times 1.052 mensen gestorven. Puerto Rico heeft een gemenebeststatus. De inwoners zijn Amerikanen, maar kunnen bijvoorbeeld niet stemmen.

President Trump uitte kritiek op het eiland vanwege de hoge schulden die het land heeft en de slechte staat van het elektriciteitsnet.

Boodschappenwagentje door de rivier

De restauratie van het stroomnetwerk duurt zo lang omdat het nutsbedrijf failliet is en het elektriciteitsnetwerk op verschillende plekken compleet is vernietigd. Daarnaast zijn in de regio’s in het binnenland veel wegen en bruggen verwoest.

Doordat het land zelf niet in staat is snel de stroomvoorziening te herstellen, moet Syndia Maria Sotomayor Torres, die The Washington Post sprak, in een bakje via een kabelbaan de rivier over om bij haar huis te komen. Eten en drinken wordt in een oud boodschappenwagentje naar de overkant getrokken.

“Zelfs nadat we meer dan dertig dagen geen stroom hadden, wilde ik het licht aan doen als ik een kamer in liep. Mensen zeggen tegen ons dat we weg moeten gaan, maar dit is niet alleen ons huis, het is ons thuis.”

Het kan nog maanden duren voordat het elektriciteitsnet hersteld is.