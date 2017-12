Gatlin en doping, stééds weer Gatlin

Justin Gatlin en doping, wanneer houdt het op? De Amerikaanse sprinter, die afgelopen zomer in Londen verrassend wereldkampioen op de 100 meter werd door de onaantastbaar geachte Jamaicaan Usain Bolt te verslaan, is voor de derde keer in zijn carrière betrokken bij een dopingschandaal. Zij het nu zijdelings. Hij heeft zijn trainer Dennis Mitchell ontslagen, nadat die dopingmiddelen had aangeboden aan undercoverjournalisten van de Engelse krant The Telegraph.

De verslaggevers deden zich voor als filmmakers die hun hoofdpersoon wilden omtoveren tot topatleet. Of Mitchell en Gatlins vorige manager Robert Wagner een manier wisten om dat te bewerkstelligen? Jazeker, met doping, waarna zij in ruil voor 250.000 dollar (ruim 211.000 euro) testosteron en groeihormonen beloofden. Volgens de journalisten zou Wagner beweerd hebben dat Gatlin nog steeds verboden middelen gebruikt. De 35-jarige atleet ontkent dat op Instagram ten stelligste.

De finale van de 100 meter op de afgelopen WK:



Eerder geschorst

Gatlin die dopinggebruik ontkent, klinkt met zijn achtergrond ongeloofwaardig. Hij werd in 2001 twee jaar geschorst wegens gebruik van amfetaminen. Die straf werd in beroep teruggebracht tot één jaar. Gatlin voerde met succes aan het middel nodig te hebben tegen ADHD.

In 2006 werd de sprinter, die in 2004 olympisch kampioen op de 100 meter was geworden, betrapt op testosteron. Hij werd voor acht jaar geschorst, maar wederom was zijn beroep succesvol en werd de straf gehalveerd.

Gatlin keerde in 2010 terug op de atletiekbaan. Als een paria, want waar hij ook sprintte, werd de Amerikaan uitgefloten. Het striemendst in Europa, bijvoorbeeld op de laatst gehouden WK in Londen. Hoewel Gatlin door Bolt in bescherming werd genomen, accepteerde het publiek hem niet als kampioen.

Uitgerekend die atleet is opnieuw gelinkt aan een dopingschandaal. Weliswaar indirect, maar toch. Weer Gatlin, weer doping en wederom vanwege een trainer met een dopingverleden. Kwam zijn dopingzaak in 2006 aan het licht toen hij onder technische leiding van Trevor Graham stond, deze keer is het Mitchell. Beiden hebben een bezoedeld verleden.

Omstreden verleden

Graham is wegens zijn dopingactiviteiten voor het leven geschorst. Hij was betrokken bij de Balco-affaire, de zaak van het laboratorium dat synthetische doping produceerde voor onder anderen olympisch sprintkampioene Marion Jones. Graham heeft in zijn loopbaan een trackrecord opgebouwd van acht atleten die wegens doping zijn geschorst.

Na voltooiing van zijn tweede straf meldde Gatlin zich in Florida bij Mitchell, die enige jaren de Nederlanders Churandy Martina en Hensley Paulina trainde. Ook Mitchell heeft een dopingverleden. Als sprinter werd hij in 1988 geschorst wegens gebruik van testosteron. Hij was dat jaar een van de finalisten tijdens de olympische 100 meter in Seoul, waarop de Canadees Ben Johnson werd betrapt op de spierversterker stanozolol en met pek en veren werd verwijderd. Diezelfde Mitchell is nu weer in opspraak.