‘Er is met eigenaar Liberty Media gesproken over Formule 1 in Assen’

Hij kreeg het goede nieuws in een e-mail. Via de KNAF, de nationale autosportfederatie, had het TT-circuit in Assen de internationale autosportfederatie gevraagd om een officieel oordeel over de geschiktheid voor een toekomstige Formule 1-grand prix. Stap één op weg naar een zogenoemde ‘grade 1’-licentie, die officieel nodig is voor de organisatie. Arjan Bos, voorzitter van het circuit, heeft het oordeel vervolgens “bijna letterlijk” gedeeld met de buitenwereld: uit computersimulaties van de werkelijkheid is gebleken dat het circuit qua lay-out en breedte niet zou hoeven worden aangepast om te voldoen aan de veiligheidsnormen. Een kleine overwinning, maar geen onbelangrijke. Begin volgend jaar komt de FIA langs voor verdere inspectie.

Kan dat bezoek nog iets veranderen aan het oordeel?

Bos: “Dat weet ik niet, maar ik houd wel een slag om de arm. Ze zullen twee dingen doen: enerzijds gaan ze de theorie in de praktijk testen, dus die uitkomsten van de simulaties. Daarnaast gaan ze de accommodatie bekijken. Stel dat het circuit geschikt is, dan moet je het nog organiseren. Dan gaan ze kijken hoe het met de pitboxen zit, met de pitstraat, de paddock, hoe zijn de persruimtes? Kunnen we het überhaupt áán, dit evenement? Uiteindelijk - zo heb ik het begrepen - is er binnen de FIA een speciale commissie die zal gaan over het toekennen van die Formule 1-licentie.

De interesse voor een Nederlandse grand prix is er, met de grote populariteit van Max Verstappen. Op welke termijn mikt u als circuit voor de mogelijke organisatie?

“We hebben gezegd: we bekijken het in fasen. De eerste: kunnen we überhaupt een F1-licentie krijgen als circuit? Het eerste tussenbericht is positief. Geldt dat ook voor het eindoordeel, dan hebben we de belangrijkste stap voor het circuit gezet: we kunnen het facilitair aan. Daarna leggen we de bal in feite op de stip: is er een promotor, zijn er bedrijven of personen die het financieel mogelijk willen maken en de fee voor de organisatie van een grand prix op tafel willen leggen?

Als laatste stap komt het krijgen van een plekje op de kalender. Wordt het allemaal positief beoordeeld, dan denk ik dat het binnen drie jaar mogelijk moet kunnen zijn. Maar dat geldt voor ons in Assen, dat kan ook in Zandvoort zijn of een stad als Rotterdam. Wij zijn een MotoGP-circuit en willen dat ook blijven, daarom is die tussenrapportage ook zo van belang. Hadden we het circuit dusdanig moeten aanpassen dat we het veel geweld hadden moeten aandoen, dan deden we het niet.”

Ik kan me niet voorstellen dat er op de achtergrond geen gesprekken gaande zijn met potentiële geldschieters.

Bos lacht. “Ja…die zijn er. Die lopen kriskras door elkaar, maar natuurlijk hebben we al wat verder gekeken dan alleen het circuit. Je laat een keer een proefballon op: is er interesse in Nederland voor een Formule 1-race? Dan melden partijen zich vanzelf. Natuurlijk moet je daar doorheen zien te prikken: wat is serieus en wat niet. Ik houd voor mezelf met wie er wordt gesproken, namen zijn ook niet bekend.

Ik denk dat het reëel is om de Formule 1 in Nederland te krijgen. Ik heb als ceo van TVM veel ervaring met sportsponsoring en kan dit zeggen: ik denk dat we het in Nederland niet meer mogelijk kunnen maken ooit nog de Olympische Spelen of het WK voetbal te organiseren. Een Formule 1-race is algauw het grootste daarna en daarvan denk ik dat het in Nederland kan. Als je zo’n groot talent hebt rondrijden, vind ik dat we het ook aan onze stand verplicht zijn het in ieder geval te proberen, hem een thuiscircuit te geven. En als Zandvoort het wordt? Prima. We hebben een bovenliggend belang, en dat is Nederland. Maar Assen zou het misschien ook wel kunnen.”

Dat klinkt calimeroachtig. In Zandvoort zijn ze heel fel over de keuze: die race hoort daar thuis, op basis van de historie.

“Ik vind ook best dat zij iets te claimen hebben. De nostalgie en de historie van de autosport zit echt in het DNA van het circuit daar, bij ons zit dat er van de motorsport. Daar zit van nature een bepaalde scheiding achter, daar kan ik me in vinden. Ze mogen dat ook best hardop zeggen. Ik heb ook sympathie voor wat er in Zandvoort gebeurt. Bernhard van Oranje toont veel ondernemerschap.

We hebben ook nog contact gehad. We worden heel snel vergeleken als circuit en als je niet oppast, wordt het een tweestrijd; dat willen we allebei niet. Hij zou bij wijze van spreken nog promotor kunnen zijn op het circuit in Assen, ik noem maar wat. We hebben geen rancune naar elkaar toe en willen ook niet daartoe in de verleiding komen. Uiteindelijk moeten we kijken: waar kan het gerealiseerd worden? Nou, zijn zij straks eerder of hebben zij een sluitende businesscase, dan wens ik ze veel succes, knap gedaan. Als het niet lukt, kijkt toch iedereen naar Assen. Waarom dan daar niet?”

Is Formule 1-eigenaar Liberty Media op de hoogte van uw plannen?

“We zijn in gesprek geweest, ja.”