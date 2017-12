‘Disruptie.’ Dat klinkt hip en sexy. Toch?

Japke-d. Bouma onderzoekt het nut van jeukjargon en nieuwe managementmodes. Ook een onnavolgbaar voorbeeld gezien? Tip via @Japked op Twitter.

Ik heb altijd al willen weten wat „disruptie” is. Maar het was hét managementjargonwoord van 2015, dus ik was er eigenlijk te laat mee om het nog aan iemand te vragen. Gelukkig kwam ik het woord vorige maand weer eens tegen in een vacature van E-WISE, een online aanbieder van nascholingen. Daarin stond: „Bij jij de innovatieve marketeer die wil werken bij organisatie die een vergelijkbare ontwikkeling doorgaat als Netflix? Voel jij je thuis bij een dynamische disrupter binnen de nascholingsmarkt? E-WISE is een scale-up organisatie met een vooraanstaande positie op de markt.”

Ik heb de taalfouten en de kromme zinnen even laten staan omdat dat misschien bij een „disrupter” hoort. Ik vroeg aan directeur van E-WISE, Ellen Smit, wat het allemaal betekent.

Wat een slordig geschreven vacature.

„Ja hij is wat te snel online gezet door ons wervingsbureau. Heel slecht voor een scholingsbureau, onze excuses.”

Wat is een ‘disrupter’?

„Precies wat wij zijn. Een partij die verandering in de markt veroorzaakt.”

Een dynamische disrupter zelfs.

„Ja, een disrupter is natuurlijk altijd dynamisch. Maar het wervingsbureau had er dynamisch bij gezet, voor de duidelijkheid. Maar we zijn wel dynamisch, haha, dus het klopt wel.”

Wat is er zo disruptief aan jullie?

„We bieden online nascholingsprogramma’s voor professionals als advocaten, artsen, fysiotherapeuten en notarissen. Dergelijke beroepsgroepen moeten jaarlijks verplicht bijscholen om zich te kunnen herregistreren. Vroeger gingen ze daarvoor naar lokalen en zaaltjes bij scholingsinstituten overal in het land. Wij bieden al die programma’s online aan zodat ze niet meer de deur uit hoeven. Onze klanten nemen bij ons een abonnement en hebben keus uit een breed aanbod. Vandaar de vergelijking met Netflix.”

Als Netflix, toe maar.

„Haha, ja! Want net als Netflix kun je onze programma’s 24 uur per dag bekijken en we maken die programma’s ook zelf, zoals Netflix zelf series maakt.”

We vonden dat we best eens over de bühne mochten brengen dat we een van de meest veelbelovende softwarebedrijven zijn

Disruptie is volgens het woordenboek: ontwrichten en uit elkaar rukken.

„Zakelijk betekent het: dingen heel anders doen, de markt opschrikken. Dat doen we.”

Uber en Airbnb worden ook vaak genoemd als ‘disrupters’. Maar in de praktijk betekent het dat er een partij bij gekomen is en dat oude partijen ook nog gewoon bestaan.

„Deels heb je daar gelijk in. Maar in onze markt hebben wij echt wel iets veranderd. Zo heeft 75 procent van de apothekers bij ons een abonnement, en de helft van de ouderengeneeskundemarkt. Het heeft het oude model wel degelijk opgeschud.”

Jullie zijn ook een ‘scale-up’. Wat is dat?

„Dat is een bedrijf dat al langer bestaat maar nog steeds heel hard groeit.”

Dat had u ook in uw vacature kunnen zetten: we groeien hard.

„Vroeger schreven we dat inderdaad in onze vacatures. Nu gebruiken we voor het eerst dit soort taal. We vonden dat we best eens over de bühne mochten brengen dat we een van de meest veelbelovende softwarebedrijven zijn. Dat we ons best eens mooi mochten neerzetten, als scale-up.”

Ik vind dat helemaal niet mooi.

„Nou ja, mooi voor de doelgroep. Iemand die hier al een tijdje werkt zei laatst: ‘Ik had hier destijds bijna niet gesolliciteerd omdat het me een suf bedrijf leek.’ Ze is hier nu heel gelukkig hoor, maar ze vond deze vacature ons bedrijf veel meer recht doen. Deze tekst heeft ook veel meer reacties opgeleverd dan onze oude vacatures.”

In de vacature staat ook: ‘Je bent een echte hands on en brains on.’ Wat is dat?

„We bedoelen: hands ánd brains. Dat je niet alleen maar strategieën ontwikkelt, maar ook af en toe de handen uit de mouwen steekt als er een mailing de deur uit moet, ik noem maar een voorbeeld.”

In een eerdere versie van de vacature stond dat jullie bedrijf zich kenmerkt door een ‘open deuren mentaliteit’.

„Ja, dat is niet helemaal goed gegaan. Ik denk dat ons wervingsbureau daarmee bedoelde te zeggen dat in ons bedrijf mensen gemakkelijk bij elkaar naar binnen lopen.”

Wat ik ook heel mooi vond: ‘Dit bedrijf brengt veel potentie met zich mee.’

„Haha ja, daarmee bedoelen we natuurlijk: ons bedrijf heeft veel potentie.”

De kenmerken van uw bedrijf en de eisen die er aan de kandidaat gesteld worden, zijn niet zo disruptief anders dan in andere bedrijven.

„Klopt. Wij zijn vooral door ons product disruptief. Ach ja, we wilden onze doelgroep triggeren, weer zo’n woord. Die wil nu eenmaal bij sexy bedrijven werken, en daar hoort dit soort taalgebruik bij. Dat hebben we op deze manier geprobeerd.”

Gelukt?

„Zeker! We hebben de kandidaat die we wilden!”