‘Je haar kan echt niet meer”, zegt Floor (17) bezorgd. „Die balayage is zo 2014”, vult haar zusje Robin (15) aan. Vandaag laat ik me door mijn tiener-achternichtjes weer eens bijspijkeren hoe het nou ook alweer heurt, hip zijn.

„Oké”, zeg ik al notulerend, „wat nog meer, moet ik nog met een kaasschaaf mijn spijkerbroek te lijf? Of is dat alweer uit?”

„Allang”, zegt Robin, „zo chill dat dat voorbij is, hoeven we ook onze knieën niet meer te scheren.”

Ondertussen bekijk ik hun outfits: strakke fluwelen broeken, doorzichtige zwarte blouse, grove blokhakken. Mijn achternichtjes lopen er precies zo bij als ik op die leeftijd. Om hun halzen dragen ze een zwarte leren veter met daaraan een bedeltje. Die vielen in mijn tijd ook niet aan te slepen.

„Ja, die chokers zijn eigenlijk al twee jaar uit”, lacht Robin als ik ernaar vraag, „maar het zijn onze vriendschapskettingen.”

„Wisten jullie dat dit type halssnoer al een vrij oud modeverschijnsel is?” zeg ik. „Ze kwam eind achttiende eeuw in zwang in Frankrijk, in de periode die op de Terreur volgde. Indertijd werden zogenaamde Bals des Victimes gehouden: speciale dansavonden waar je alleen naar binnen mocht als een nabij familielid was omgekomen tijdens de Terreur. Het werden plekken waar flink werd gefeest, maar waar je ook de nieuwste mode kon zien. Vrouwen en mannen droegen een rood lint om hun nekken, als verwijzing naar hen die door de guillotine waren omgekomen. Het was een bruut, confronterend statement. Een onuitgespoken verklaring dat men zich niet langer iets van terrorisme zou aantrekken.”

De meisjes knipperen even met hun ogen. „Ja maar dat heeft toch niets te maken met waarom wij ze dragen”, zegt Robin na een tijdje te hebben nagedacht.

„Ja”, zegt Floor, „wij vinden het gewoon vet.”

„Wat er tweehonderd jaar geleden is gebeurd, heeft echt niets meer te maken met onze tijd”, zegt Robin.

Ik ga er verder niet op in, maar herinner me het moment dat dit soort kettingen in de mode kwamen: begin 2015, in een periode waarin IS de ene na de andere onthoofdingsvideo online zette. Coco Chanel zei eens dat mode niet alleen de kleren die we dragen betreft: mode zit ook in de lucht, in de straat. Mode heeft te maken met ideeën, met hoe we leven, wat er speelt. Even bibber ik als ik denk aan deze twee jonge vrouwen, toch onze toekomst, die zeggen dat de geschiedenis niet meer relevant is. Doen alsof het verleden niets meer met ons te maken heeft is tenslotte tegenwoordig ook erg modieus. Ik hoop dat dat een trend is die snel overwaait, maar vrees het ergste.

