Op de broodafdeling van de supermarkt pak ik de laatste Chocolate Chip Cookies uit het schap. Mijn 13-jarige zoon zal me dankbaar zijn.

Achter me hoor ik iemand zeggen: „Hé, die bitch pakt precies de laatste!”

Ik draai me om, zie twee forse pubermeiden boos naar mij kijken, en vraag of ze mij bedoelen.

„Ja, jij moet van die koekjes afblijven, bitch!”

Ik zeg: „Je kunt er beter zelf vanaf blijven, met die dikke kont van je.”

Hun ogen worden groot, en terwijl de een even snel het achterwerk van haar vriendin bekijkt, zegt ze: „Die skinny bitch heeft gelijk. Kom op, we gaan.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl