Babyshowers, gender reveal party, alles wordt nu gevierd

Een taart van drie verdiepingen met een levensgrote marsepeinen baby erop. Een fontein van roze of blauwe chocoladefondue. Schalen vol handgemaakte roze of blauwe cupcakes. Ballonnen waaruit na het doorprikken een regen van roze of blauwe confetti dwarrelt. Voor de gasten met een roze of blauwe loper uitrollen.

Moest het tien jaar geleden niet veel gekker worden dan een slinger voor het raam en een kartonnen ooievaar in de tuin, tegenwoordig mag alles uit de kast worden getrokken om alle haltes op de route tot de bevalling spectaculair te vieren. Over de top kraamfeesten winnen terrein.

Zo is er de gender reveal party, waarop het geslacht van de baby wordt onthuld. Rond de dertig weken is er de babyshower voor de moeder en sinds kort krijgen sommige vaders een dadchelor party. Tot slot volgt de Sip ’n See, een feestje waarop het kraambezoek de baby kan bewonderen.

De ‘kraamgekte’ is het afgelopen decennium overgewaaid uit de VS. „Nederland heeft helemaal geen uitbundige geboortetraditie”, zegt trendwatcher Lieke Lamb. „Je serveerde beschuit met muisjes, stuurde een kaartje en dat was het. Maar mensen zien die Amerikaanse tradities in films en op tv en gaan het nadoen.”

Een andere reden voor de nieuwe uitbundigheid is volgens Lamb dat mensen steeds ouder en bewuster aan kinderen beginnen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de leeftijd waarop mannen en vrouwen hun eerste kind krijgen stijgt. Als in de jaren vijftig een vrouw van boven de 35 een kind kreeg, ging het in 6,5 procent van de gevallen om een eerste kind en in 12,4 procent van de gevallen om een tweede kind. Meestal ging het om een vierde kind (65,6 procent). In 2015 ging het in 28,6 procent om een eerste kind en in 40 procent van de gevallen om een tweede kind.

En voor vaders is er de dadchelor party

Ook worden er steeds minder kinderen geboren. En, zegt Lamb, ze beginnen eraan als ze al wat meer gesetteld zijn en iets te besteden hebben. „Kinderen krijgen is een keuze geworden waar bewust bij stil wordt gestaan én die gevierd mag worden.”

Babygerelateerde business

Waar de één in al die party’s vrolijke aanvulling op bestaande tradities ziet, ziet de ander vooral commercie. Bedrijven spelen in op het schuldgevoel dat veel werkende ouders hebben. Om dat schuldgevoel te compenseren, trekken ouders alles uit de kast, schrijft de Amerikaanse socioloog Dan Cook in zijn boek The Commodification of Childhood: „Dure producten zijn zo een teken van ouderliefde geworden.” En dat zie je terug in de cijfers. Marktonderzoekbureau Grand View Research schatte de de wereldwijde babygerelateerde business in 2015 op 52,8 miljard euro. Het bedrijf denkt dat de markt in 2025 ruim 102 miljard euro waard zal zijn.

Carola Siksma-Ruiters, babytrend-expert en hoofdredacteur van het vakblad Babywereld slaat de oprukkende kraamgekte in Nederland met enige reserve gade.

„Niets mis met een feestje. Maar als ik zie dat er nu nog voor de bevalling al drie feesten georganiseerd worden, dan denk ik wel eens: van wie moet dat? En vooral: voor wie doe je het allemaal?”

Volgens Siksma gaat er behalve enthousiasme ook behoorlijk wat sociale druk schuil achter de babyfeestjes-trend. „Vroeger was familie leidend in tradities, nu zie je dat jonge ouders op internet en bij elkaar afkijken wat ‘de bedoeling’ is.”

Illustratie XF&M

Magda Dijk (33) uit Nieuwegein organiseerde een babyshower voor haar zusje. Het werd een middag vol vrienden, familie, blauwe drankjes, blauwe hapjes, een blauwwitte ‘luiertoren’ en een grote blauwe taart in de vorm van een zwangere buik.

Jolanda Reis (36) uit Badhoevedorp organiseerde als verrassing een Dadchelor Party voor haar man. „Hij ging paintballen met een groep vrienden en familie en daarna lekker borrelen.” Ze vond het gek dat vrouwen vaak wel zo’n feestje krijgen en mannen niet. Zelf heeft ze drie babyshowers gehad. „Twee bij ons eerste kind en één bij de tweede. Ik vond het hartstikke leuk en gezellig.” Haar man kon zijn ‘Dadchelor’ wel waarderen. „Het was heel bijzonder om zo’n feest met vrienden en familie te mogen vieren”, zegt Matthijs Reis (39).

Wendy van Dijk (29) uit Rijswijk werd verrast met een babyshower. „Mijn moeder en zus hadden alles tot in de puntjes geregeld. Versiering, spelletjes, hapjes, drankjes en zelfs een tijdcapsule vol betekenisvolle spulletjes die mijn zoontje pas mag openmaken als hij 18 is. Geweldig dat ze er zoveel werk van hadden gemaakt.”

Verrassingseffect

Nederlandse bedrijven spelen in op de trend. Er zijn winkels die speciale versiering verkopen en bakkerijen bakken die massaal gender reveal-taarten: neutraal gekleurd van buiten, roze of blauw van binnen, voor optimaal verrassingseffect. Diana Hakkert van Taart je Taart in Amsterdam vertelt: „Als ouders het geslacht zelf nog niet willen weten, krijg ik soms een mail van de verloskundige. Die laat dan weten of ik de vulling van de taart roze of blauw moet maken.”

In navolging van de VS geldt ook in Nederland steeds meer: hoe uitbundiger, hoe beter. Een van de bedrijven die daar wel bij vaart is My Greatest Party. Dat organiseert extravagante (kinder)feestjes met chocoladefondues en taarten in de vorm van carrouselpaarden – kosten rond de 800 euro. Sinds de kraamhype in Nederland heeft eigenaresse Hella Huizinga er bijna een nieuwe bedrijfstak bij. „In het begin, tien jaar geleden, deed ik vooral verjaardagen en bruiloften. Maar sinds twee jaar blijven de aanvragen maar komen: van een babyborrel met cupcakes en champagne tot een high tea in het Amstel Hotel. Ik doe nu bijna meer babyfeesten dan verjaardagen.”

Ook ondernemer Irene Boer speelde in op die behoefte met de site babyshowerlatenorganiseren.nl. Haar prijzen variëren van 11,50 euro per persoon voor een ‘basic babyshower’ tot 25 euro per persoon voor het luxepakket. Ze verkoopt ook doe-het-zelf-pakketten en losse versiering, van slingers, ballonnen en kroontjes tot speciale kraskaarten om het geslacht van het kind mee te onthullen.

Hoewel trendwatcher Carola Siksma-Ruiters zich kan voorstellen dat sommige mensen oprecht genieten van alle bombarie waarmee de geboorte tegenwoordig wordt omringd, wil ze aanstaande ouders toch op het hart drukken: als je het leuk vindt, vier lekker dat feestje. Maar doe dat dan wel omdat je het zelf wilt. Laat je niet te veel meeslepen door wat hip is of wat anderen allemaal doen. „Een kind krijgen is hoe dan ook bijzonder. Met of zonder luiertaart van vier verdiepingen.’

Correctie (19 december 2017): In een eerdere versie van dit stuk stond een naam verkeerd. Martijn Reis heet Matthijs Reis, en hij is de man en niet de vriend van Jolanda Reis. Dit is aangepast.