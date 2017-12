Per ongeluk doden van trekvogels in VS niet langer strafbaar

Sinds 1918 heeft de VS een verdrag om trekvogels te beschermen. Daarmee konden oorspronkelijk stropers makkelijker vervolgd worden. Er staan meer dan achthonderd vogelsoorten op de lijst . Voormalig president Barack Obama legde in januari vlak voor zijn vertrek regelgeving vast waarmee ook bedrijven makkelijker door het ministerie van Binnenlandse Zaken vervolgd konden worden.

In beeld: Dit is de natuur die president Trump niet wil beschermen

Jaarlijks sterven miljoenen vogels als gevolg van Amerikaanse industrie. Het is opnieuw een beslissing van de regering van president Donald Trump die milieuwetgeving terugdraait ten gunste van het Amerikaanse bedrijfsleven. Eerder dit jaar werd al de omvang van twee belangrijke natuurgebieden in Utah drastisch verkleind.

Oliebedrijven en ontwikkelaars van windparken in de Verenigde Staten kunnen niet meer verantwoordelijk gehouden worden voor de dood van trekvogels. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in een verklaring dat bedrijven niet langer in strijd zijn met federale wetgeving wanneer vogels bijvoorbeeld geraakt worden door een windturbine, geëlektrocuteerd worden door hoogspanningskabels of omkomen in chemische afvalvijvers.

Bannon bood zijn ontslag aan na de rellen in Charlottesville in augustus. Lewandowski werd voor de presidentsverkiezingen , in juni 2016, al ontslagen om onduidelijke redenen. Wel werd Lewandowski verdacht van het mishandelen van een journaliste.

Het is nog onduidelijk over welke aspecten van het Ruslandonderzoek het comité de twee wil spreken. Lewandowski speelde een sleutelrol binnen Trumps campagneteam. Bannon was strateeg gedurende de presidentscampagne. Ook werkte hij als chef-strateeg van het Witte Huis ten tijde van het opstappen van veiligheidsadviseur Michael Flynn en het ontslag van FBI-directeur James Comey.

Trumps voormalige topstrateeg Steve Bannon en zijn oud-campangneleider Corey Lewandowski zijn door de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden gevraagd te getuigen in het onderzoek naar de vermeende inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezing in 2016. Dat bericht de Amerikaanse nieuwssite Bloomberg vrijdag .

95% of Americans will pay less or, at worst, the same amount of taxes (mostly far less). The Dems only want to raise your taxes!

De nieuwe wetgeving moet de vennootschapsbelasting voor grote bedrijven verlagen, van 35 naar 20 procent. Door die verlaging zou de economie groeien, waarvan volgens de Republikeinen uiteindelijk de middenklasse kan profiteren. Volgens berekeningen uit het Republikeinse kamp zouden de ‘gewone Amerikanen’ er per jaar met gemiddeld 4.000 dollar op vooruitgaan. Critici trekken die berekeningen echter in twijfel.

Will be signing the biggest ever Tax Cut and Reform Bill in 30 minutes in Oval Office. Will also be signing a much… https://t.co/fgGbqDb0wg

President Donald Trump heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder de hervorming van het Amerikaanse belastingstelsel. De hervorming is de eerste grote herziening van het Amerikaanse belastingstelsel in dertig jaar tijd. Voor Trump is het de eerste grote overwinning sinds zijn aantreden.

House Democrats want a SHUTDOWN for the holidays in order to distract from the very popular, just passed, Tax Cuts.… https://t.co/NRQRR8w3pp

Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden en het Congres stemden in met de begroting. President Donald Trump moet de maatregel nog goedkeuren.

VS vetoën VN-resolutie over ambassade Jeruzalem

De VS zijn maandag verder geïsoleerd geraakt binnen de internationale gemeenschap door een VN-resolutie waarin Donald Trump impliciet wordt opgeroepen om de vestiging van de ambassade in Jeruzalem te heroverwegen. De VS waren de enige die bij stemming hun veto uitspraken. De overige veertien leden van de Veiligheidsraad stemden voor de oproep.

De resolutie kwam op initiatief van Egypte. Dat land stelde vorige week bij een spoedzitting van de Arabische Liga voor om de Verenigde Naties te laten stemmen over het Amerikaanse besluit. In de ontwerptekst werd niet expliciet gesproken over het Amerikaanse besluit, maar wordt wel gesproken over "het betuigen van spijt vanwege recente keuzes met betrekking tot de status van Jeruzalem".

Trump had enkele dagen daarvoor aangekondigd de ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Die stap ligt gevoelig: de status van Jeruzalem is een twistpunt tussen Israëliërs en Palestijnen. Trump is in deze fase de eerste wereldleider die wél openlijk partij kiest. Amerika kreeg veel internationale hoon over zich heen door dat besluit.

De Amerikaanse VN-afgevaardigde Nikki Haley noemde de gang van zaken in de Veiligheidsraad "een belediging die niet vergeten zal worden". "Deze veto wordt uitgesproken ter verdediging van de Amerikaanse soevereiniteit en Amerika's rol in het vredesproces in het Midden-Oosten."

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht werd gemeld dat Israël tegen de VN-resolutie had gestemd. Dat was echter niet het geval. Israël is geen lid van de Veiligheidsraad.