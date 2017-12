Generatie genaaid: waarom millennials een enge toekomst tegemoetzien

“Net als iedereen van mijn generatie, vind ik het steeds moeilijker om niet bang te zijn voor de toekomst en boos te zijn over het verleden.”

Met deze woorden begint journalist Michael Hobbes, met zijn 35 jaar net nog een millennial, zijn donkere en ontnuchterende betoog over opgroeien in deze tijd als een millennial.

Hoe mooi de grafische omlijning van de longread ook is van Highline, de boodschap van Hobbes blijft somber. Een bijna epische reis door eindeloze baanonzekerheid, stijgende ziektekosten, onmetelijk hoge studiekosten, de onmogelijkheid van een huis kopen en als je dan eindelijk op de leeftijd bent dat je met pensioen mag, dan stelt dat ook niets meer voor. Als je al die dingen bij elkaar optelt, kun je niet anders stellen dan dat het een generatie is die het heel moeilijk gaat krijgen, stelt Hobbes.

Meescrollende gifjes

De 35-jarige, die zichzelf “de oudste millennial” noemt, vertelt aan de hand van eigen observaties, statistieken en voorbeelden van anderen beeldend over millennials in de Verenigde Staten. De statistieken en worstelingen worden mooi in beeld gebracht met 8 bit-gifjes, die meescrollen met het verhaal.

Foto Highline/HuffPost

In tegenstelling tot wat iedereen denkt, zegt Hobbes, is het merendeel van de millennials niet hooggeschoold, geen barista geweest en kan het niet teren op de eeuwige donaties van papa en mama. ‘De millennial’ bestaat natuurlijk niet. “Als je een groep van 75 miljoen mensen probeert te beschrijven, gaat de nuance verloren.”

Elk stereotype van onze generatie heeft alleen betrekking op de kleinste, rijkste en witste deel van de jeugd, zegt Hobbes. “En de omstandigheden waarin de millennials leven zijn verschrikkelijker dan de meeste mensen beseffen.”