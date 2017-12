Gele Ford Ka’s als kleine tekentjes van hoop

Toen Morris voor de tweede keer op de intensive care van het AMC in Amsterdam lag, maakte zijn vader Hans van der Klis een foto van het parkeerdek. Hé, daar stond een gele Ford Ka, precies zo’n autootje als waar ze op Ibiza zo vaak in reden. Na een keer of vijf, zes begonnen Morris’ vader en moeder (Mirjam Beerman) elkaar foto’s van die gele Ka’tjes te sturen. En begon Hans ze op Instagram te zetten. Tekentjes van hoop, tegen beter weten in. Tot het niet meer werkte. In 2015, hij was net elf, overleed Morris aan een hersentumor.



Maar foto’s van de Ka’s bleven opduiken. Na een poosje zette Hans ze toch ook maar weer op Instagram en begonnen ook andere mensen hun gele Ford Ka’s te sturen. Afgelopen zaterdag wonnen Hans en Mirjam 'de kleine Hans', een fotoprijs genoemd naar de vijf oprichters die toevallig allemaal Hans heten. Nu staan daar al meer dan 250 foto’s van een gele Ford Ka op. Allemaal voor Morris. Of van Morris – maar net hoe je ertegen aankijkt.



De 248 Ford Ka-foto’s hebben geen enkele pretentie. Ze zijn te donker of te licht of onscherp. Soms zie je het gele Ka’tje net een hoek omrijden, er staat iemand voor, of hij is zo ver weg dat alleen de fotograaf weet dat het inderdaad een Ka was.



Er rijden, ze hebben het uitgezocht, nog 1.930 gele Ka’s van het oude model in Nederland. Dat worden er onvermijdelijk minder. Als je er over tien jaar nog een ziet, kan het geen toeval meer zijn.