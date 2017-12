‘Door mijn passie overleven we ook de moeilijke tijden’

IN

‘Vijf jaar geleden hebben we het bedrijf van mijn ouders overgenomen. Het was altijd al duidelijk dat ik dat zou doen. Ik werk graag met dieren en het ondernemen zit me in het bloed. Nu houd ik samen met mijn man 800 zeugen en fokken we biggetjes voor de verkoop. Wanneer de biggetjes tien weken oud zijn, worden ze verkocht en groeien ze verder op een ander bedrijf. Daar gaan ze uiteindelijk naar de slacht.”

„Hoewel het voeren grotendeels automatisch gaat, is het hard werken en maken we lange dagen. Mijn man begint direct na het ontbijt om zeven uur en ik ga de stal in als de oudste kinderen naar school zijn en de jongste naar mijn moeder of naar de crèche. Ik controleer de dieren en hou onze onlinewinkel bij waarin we op kleine schaal vlees verkopen. Als de kinderen ’s avonds in bed liggen werk ik de administratie bij.

„Dit jaar was het eerste jaar dat ons bedrijf goed ging lopen. Ik hoop dat het nog even zo doorgaat, want we hebben het hard nodig. We hebben nog helemaal geen buffer kunnen opbouwen. Mijn man en ik halen gezamenlijk gemiddeld 2.800 euro netto per maand uit het bedrijf. Dat is om van rond te komen. De rest investeren we. Het is jammer dat het runnen van een varkensbedrijf steeds moeilijker wordt door strengere regelgeving, maar het blijft mijn passie. Dat maakt denk ik dat we ook de moeilijke tijden wel doorkomen.”

Vaste lasten: internet, televisie en bellen (90 euro), verzekeringen (1.040 euro), boodschappen (500 euro), auto (500 euro), kleding (200 euro), uitjes en vakantie (150 euro), hobby’s en zwemles kinderen (100 euro) Laatste grote aankoop: iPad voor de kinderen (369 euro) Sparen: nee

Gezamenlijk inkomen: 2.800 euro

UIT

‘Omdat we op de boerderij wonen, zitten onze woonlasten bij de bedrijfskosten in. Verder zijn we aardig wat geld kwijt aan onze arbeidsongeschiktheidsverzekering en aan onze levensverzekering. Mijn man en ik werken veel met machines en hoewel dat nog nooit aan de orde is geweest, kan er altijd wat gebeuren. Als een van ons komt te overlijden, moet het bedrijf geen financiële strop worden voor de ander.

„Onze kinderen hebben verschillende hobby’s, de een duurder dan de ander. De oudste twee jongens zitten op paardrijden, maar dat kost ons nagenoeg niks want dat doen ze op de manege van mijn ouders, tegenover ons. De oudste zit ook op scouting en de middelste twee op zwemles. Dat is misschien wel de grootste kostenpost, want een A-diploma kost zo 750 euro per kind. Zeker als de groepen klein zijn, zoals bij onze middelste zoon. Hij is gevoelig voor prikkels, dus les krijgen in een groep van vier kinderen werkt beter.

„Verder vind ik het belangrijk dat we elk jaar een keer met z’n allen op vakantie gaan, want als de kinderen vrij hebben, zijn wij doorgaans gewoon aan het werk, ook in het weekend. Op zaterdag staat mijn man met een hulp in de stal, maar op zondag gaan we weer samen. De oudste drie jongens blijven dan binnen, met de iPads, en onze dochter (2), gaat mee en helpt ons, voor haar gevoel.”