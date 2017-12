Cats en Ravens schrijven historie

American football is niet nieuw in Nederland, maar wel voor vrouwen. Zondagmiddag speelden de Amsterdam Cats en de Rotterdam Ravens hun eerste wedstrijd op Nederlandse bodem tegen elkaar in de nieuwe Queen’s Football League (QFL), die begin dit jaar werd opgericht. Ook beide clubs werden pas dit jaar opgericht. De wedstrijd in Amsterdam werd omgedoopt in de Queen’s Bowl. Amsterdam won met 42-13. QFL-oprichter Kanessa Muluneh wil het aantal clubs in Nederland komend jaar uitbreiden en aansluiting zoeken bij andere footballclubs in Europa.