Waarom een journalist het land ontvluchtte toen haar aanranding viral ging

Op een dag loopt de Amerikaanse journaliste Andrea Noel in Mexico-Stad op straat als iemand van achteren ineens aan haar jurk trekt en haar ondergoed omlaag trekt. Als beveiligingscamera’s de aanval blijken te hebben geregistreerd, twittert ze de beelden met de begeleidende tekst dat “vrouwen veilig over straat zouden moeten kunnen”:

Haar tweet gaat meteen viral, duizenden vrouwen vullen haar timeline met vergelijkbare ervaringen; mensen willen haar helpen de dader te vinden. In nog geen 48 uur wordt een verdachte aangewezen: de lokale YouTube-ster Andoni Enchave. Hij maakt een soort Bananasplit-achtige show, waarin bij mannen hun broek naar beneden wordt getrokken.

Al snel ontstaat er op sociale media een strijd tussen voor-en tegenstanders van Enchave en Noel. Na een petitie van supporters van Noel wordt de tv-show van Enchave zelfs van de buis gehaald. Als de journaliste, die zelf nog niet overtuigd is of Enchave de dader is, aangifte heeft gedaan van de aanval, krijgt ze doodsbedreigingen: foto’s van dode dieren en video’s met gewapende mannen. Er worden plattegronden getwitterd van plaatsen waar ze zich op dat moment bevindt. Als ze op een gegeven moment thuis een laserlichtje op haar gezicht bemerkt, ontvlucht ze het land.

Georganiseerd trollen

Een van de internettrollen met het inmiddels opgeheven twitteraccount ‘pastaprofit’ organiseert met zijn tachtigduizend followers georganiseerde aanvallen online op Noel. Ze weet hem uiteindelijk op te sporen, ontmoet hem en dan krijgt Noel een kijkje in de keuken van hoe internettrollen werken, soms tot op het hoogste (regerings)niveau. Denk aan het laatste seizoen van Homeland (spoiler alert) waarin een soort Alex Jones in opdracht van de CIA een heel leger trollen aanstuurt.

Het spannende en bizarre verhaal is te beluisteren in aflevering 112 van de podcast Reply All: The Prophet.

