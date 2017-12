Wat zijn de klimaatambities van dit ‘groene’ regeerakkoord? En wie zorgen ervoor de praktische uitvoering hiervan? In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je de volledige stand van zaken over het huidige klimaatbeleid, onder leiding van columnist en presentator Lamyae Aharouay .

U kunt de dertiende aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.