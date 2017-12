Deze krab versiert zich om niet op te vallen

Wie zichzelf versiert, wil graag opvallen. Tenminste, dat geldt voor mensen, met hun make-up en sieraden, glitters en hoge hakken. Maar sommige dieren versieren zichzelf juist om niet op te vallen. Zoals deze spinkrab uit Indonesië. Hij behoort tot de zogeheten versierkrabben. In de natuur versiert hij zichzelf met stukjes spons, anemoon of zeewier. Maar in een proefje van Amerikaanse biologen nam hij net zo lief zachte bolletjes uit de knutselwinkel.

De spinkrab woont in de wateren rond Indonesië. Op zijn lijf heeft hij allemaal piepkleine haakjes, een beetje zoals klittenband. Daar plakt hij graag van alles op. Daardoor ziet hij eruit als een stukje zeebodem. Roofdieren, zoals vissen of octopussen, hebben hem daardoor minder snel in de gaten.

De Amerikaanse biologen wilden daar het fijne van weten. Ze haalden alle versiering van een paar krabben af. En toen deden ze de krabben in twee verschillende waterbakken. In één ervan waren veel schuilplaatsen, zoals stukjes plastic buis. En in het andere was niks om je in te verschuilen. Toen gaven ze de krabben nieuw versiermateriaal.

In de kale waterbak versierden de krabben zichzelf met twee keer zoveel spulletjes! En ze deden het ook sneller. Daaruit leidden de biologen af dat de versiering heel belangrijk is als bescherming. Alle krabben versierden eerst hun poten en daarna pas hun rug. Dat doen ze, denken de onderzoekers, omdat sommige schuilplaatsen zo klein zijn dat hun poten eruit blijven steken. Die moet je dus extra beschermen.

In het wild zwemmen octopussen vaak met een boogje om krabben heen wanneer die een grote spons of een anemoon op hun rug dragen. Want die gekke weekdieren kunnen gemeen prikken, net zoals kwallen. Octopussen weten dat. Soms werkt de versiering van de krab dus niet als camouflage, maar juist als afschrikmiddel.

Maar hoe weet die octopus dat hij beter een blokje om kan zwemmen? Ziet hij de bescherming van de krab? Of ruikt hij die misschien? En werkt dat alleen als hij al eens is geprikt? Dat willen de Amerikanen binnenkort gaan onderzoeken. En ze willen nog veel meer weten. Versiert een krab zichzelf bijvoorbeeld sneller als hij een octopus kan zien? Of kan ruiken? En als hij de versiersels moet delen met een andere krab?

Misschien kun jij wel proefjes bedenken waarmee de biologen daarachter kunnen komen!

Bron: Behavioral Ecology, 17 oktober online