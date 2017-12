De 87-jarige kinderboekenschrijfster Tonke Dragt schreef een nieuw boek. De verzameling verhalen in Als de sterren zingen zijn wederom tijdloos, raadselachtig en meeslepend. Met redacteuren Thomas de Veen en Annemarie Sterk ontleedt Joyce Roodnat wat Dragt’s oeuvre zo fantastisch maakt. Ook Amanda Kuyper denkt mee, en vertelt over haar grote held: jazz-muzikant Sonny Rollins.

