Er zat een teek in deze dinoveer die in de hars bleef zitten

Honderd miljoen jaar geleden liet deze dinoveer los en kwam in plakkerige boomhars vast te zitten. Dat betekende het einde voor de teek die zich aan de fijne baardjes had vastgeklampt. Het hars werd barnsteen, de teek is nu een fossiel.

Spaanse onderzoekers beschreven het barnsteen uit Birma van 99 miljoen jaar oud (Krijt) deze week in Nature Communications. Het is het eerste directe bewijs dat er teken tussen de veren van dino’s kriebelden. De identiteit van de dino konden de onderzoekers niet vaststellen. De veer is in ieder geval asymmetrisch, dus geschikt om mee te vliegen of zweven.

Teken zijn spinachtige parasieten die 145 miljoen jaar geleden ontstonden. De Spanjaarden denken dat de voorouderteek leefde in rottend gebladerte, in dinonesten ging leven, huid en veren begon te eten en uiteindelijk monddelen evolueerde om huid door te prikken. Zo werd de bladeter een bloedzuiger.