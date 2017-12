De jury koos de foto Jump van Yvonne Steenbergen als winnaar van de NRC Fotowedstrijd van november, met als thema ‘Grenzen’. „Het moment in deze foto is heel erg belangrijk. Dat het ene hertje net de grens overgaat”, aldus de jury. Hilco van Staveren is de winnaar van de publieksprijs . Alle favorieten van de vakjury zien? We zetten hieronder de top-10 op een rij.