Bumperklevers veroorzaken spookfiles door hun rijgedrag, en zijn niet sneller

Spookfiles – files die niet ontstaan door drukte of ongelukken – kunnen voorkomen worden als we evenveel afstand houden met de auto voor ons als met die achter ons. We kunnen dan bijna twee keer sneller op onze bestemming aankomen, schrijven onderzoekers van MIT (VS) in het blad IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.

Deze spookfiles ontstaan als er een remgolf door het verkeer gaat. Als één bestuurder kort remt, moeten de achterliggende auto’s ook afremmen. Dat hindert de doorstroming.

De onderzoekers simuleerden twee scenario’s waarbij één auto op een drukke weg remde. In de eerste situatie keken de bestuurder alleen naar de auto die voor hen reed en hielden een bepaalde afstand tot hun voorganger. In dit scenario bleken er spookfiles te ontstaan.

Simulaties van autoverkeer. Let op de ‘bumperklevers’ achter het rode blokje.MIT

In de tweede simulatie werd opgelegd dat een bestuurder precies tussen zijn voorganger en de auto achter hem moest rijden. Zowel de voorganger als de achterligger worden dus in de gaten gehouden. Hierbij loste de tijdelijke disruptie door de remmende auto snel op, zonder dat er een spookfile ontstond.

De onderzoekers denken dat bestuurders zelf hun rijgedrag niet zullen aanpassen. Ze willen het daarom opleggen via de adaptive cruise control, waarover sommige auto’s beschikken. Die werken al via sensoren op de voorbumper, maar door ze ook op de achterbumper te plaatsen, kan het systeem tevens rekening houden met de achterligger.

Dat scheelt files, maar ook reistijd en brandstofverbruik.