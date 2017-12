Waarom kan in Italië iedere straatveger Puccini meezingen en beschouwen Nederlanders opera als ouderwets en elitair? Joyce Roodnat bespreekt het in de vierde aflevering van NRC Kunst! met muziekredacteur en opera-fan Mischa Spel en boekenredacteur Thomas de Veen.

