Nog maar twee gezonde tijgerpopulaties op Sumatra

Gesnapt. Dit tijgermannetje werd in 2014 gefotografeerd door één van tweehonderd cameravallen die biologen in de Sumatraanse jungle hebben opgesteld. De biologen gebruiken de beelden om het aantal Sumatraanse tijgers te schatten. Woensdag trokken ze in Nature Communications de sombere conclusie dat er maar twee gezonde tijgerpopulaties op Sumatra over zijn.

Verrassend genoeg leven er nu méér tijgers per vierkante kilometer bos dan in 1996. Mogelijk komt dat doordat tijgers teruggedrongen worden in steeds kleinere plukjes bos. Het absolute aantal tijgers lijkt verder af te nemen: er leven nu tussen de 328 en 908 tijgers op het eiland, berekenden de biologen. In 2000 waren dat er nog tussen de 394 en 1090.

De grootste bedreiging voor de Sumatraanse tijger (Panthera tigris sumatrae) is de aanhoudende kap van wilde jungle voor het aanleggen van palmolieplantages. De wereldwijde honger naar palmolie is groot: het wordt in allerlei producten verwerkt, van chocopasta, tot shampoo en diepvriespizza.