Twee talen door elkaar spreken is zó moeilijk

Janna de Boer (27) is dokter én wetenschapper. Ze helpt mensen die bijvoorbeeld problemen hebben met hun geheugen. Ze onderzoekt wat het brein en de taal met elkaar doen. En ze doet dat bij het UMC Utrecht Hersencentrum.

Maar afgelopen week was Janna ineens ook nog een podiumkunstenaar. Ze deed mee aan de dans- en muziekvoorstelling HOWL – samen met professionele dansers en de beroemde popmusicus Spinvis. „Supertof”, vond Janna, die tijdens de voorstelling mocht vertellen over taal, haar specialiteit.

Hoe kwam dat zo? „In de voorstelling wordt er eerst een tijdje gedanst”, vertelt Janna. „Dan komt er halverwege een talkshow waarin steeds een andere wetenschapper iets vertelt over zijn of haar werk. Nu mocht ik dat doen.”

Janna vertelde hoe taal steeds verandert. „Denk aan de appjes, waarin we ‘ff’ schrijven voor ‘even’ – dat deden we vijf jaar terug nog niet. Of denk aan de Engelse woorden die we in het Nederlands overnemen. Daar maken we nooit ‘het-woorden’ van maar altijd ‘de-woorden’, waarschijnlijk omdat die dichter bij het Engels ‘the’ staan.”

Toen Janna was uitgesproken heeft ze goed geluisterd. Bijvoorbeeld naar Spinvis, die bij een interview in het Nederlands vragen stelde en van twee oud-dansers antwoord kreeg in het Engels. Dat is moeilijk, doordat elke taal in je hoofd een eigen ‘woordenboek’ heeft. Spinvis moest dus voortdurend schakelen tussen die woordenboeken. Janna: „Hij had daar duidelijk moeite mee en het ging ook soms mis; dan ging ie toch Engels spreken. Dat het meestal wel goed ging was echt erg knap.”