Vogelachtige dinosaurus had ruige verenvacht

De vogelachtige dino Anchiornis heeft een make-over gekregen. Zijn dekveren waren veel woester en warriger dan de veren in het gladde verenpak van moderne vogels. Anchiornis was daardoor weinig aerodynamisch.

Anchiornis leefde 160 miljoen jaar geleden in China. Het dier was zo groot als een kraai, had vier vleugels en kon niet vliegen, maar wel zweven. Door het grote aantal uitzonderlijk goed bewaarde fossielen lukte het paleontologen eerder al om de kleuren van veren te reconstrueren.

Paleontologen van de universiteit van Bristol publiceerden de nieuwe reconstructie van Anchiornis deze week in tijdschrift Paleontology. Ze baseerden zich op dekveren die in sommige fossielen zichtbaar zijn. Die veren hadden een korte schacht en extreem lange baarden (linksonder). Bij moderne vogels komt deze veerstructuur niet meer voor.

„Sinds bekend is dat sommige dino’s veren hadden, beelden mensen dinosaurussen steeds vogelachtiger af”, zegt paleontoloog en auteur Jakob Vinther. „Dit werk laat zien dat de vogelanatomie stukje bij beetje is geëvolueerd.”

Illustrator Rebecca Gelernter is co-auteur van het wetenschappelijke artikel. „Reconstructies zijn belangrijk voor de paleontologie”, zegt Vinther. „Je kan een plat fossiel wel natekenen, maar je leert een dier pas begrijpen als je je voorstelt hoe het er in werkelijkheid uitzag.”