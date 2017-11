Een nieuwe gentherapie of toch de nieuwe orang-oetan?

De ontdekking van een nieuwe orang-oetansoort, het einde van de ruimtemissie Cassini of een succesvolle nieuwe gentherapie – is een van deze drie gebeurtenissen de wetenschappelijke ‘doorbraak van het jaar’? Of verdienen negen andere prestaties van wetenschappers deze eretitel? Het wetenschappelijk tijdschrift Science heeft daarvoor een publieksverkiezing opengesteld. Tot 4 december kan men stemmen op een van de twaalf doorbraken die de redactie heeft genomineerd. Op 21 december maakt Science de winnaar bekend. De shortlist: