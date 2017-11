Groot koolwitje dat net uit zijn cocon kroop

De laatste levensfase van dit groot koolwitje is net begonnen. Hij was al ei, een viermaal vervelde rups en is nu net uit de cocon gekropen waarin hij van rups tot vlinder transformeerde. Waar hier ‘hij’ staat kan net zo goed ‘zij’ staan, want aan de buitenkant is niet te zien of deze vlinder man of vrouw is. Daarvoor moeten eerst de bovenkant van de voorvleugels te zien zijn. Zijn daar twee vlekken te zien, dan is de vlinder een vrouwtje.

Vlinders die net uit hun cocon kruipen zijn kwetsbaar. Wegvliegen (en dus vluchten voor vogels die wel een vlinder lusten) lukt nog niet. Om te kunnen vliegen moeten vlinders eerst hun stijf samengepakte vleugels oppompen en laten drogen. In de aderen in hun vleugels pompen ze een speciale vloeistof.

Met deze foto won Mascha van Lynden tot Oldenaller de fotowedstrijd van de Nederlandse editie van het tijdschrift National Geographic. Ze maakte de foto in een kas in haar tuin.