Kolkend Jupiter voor de lens van Juno

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA nodigt het publiek uit om de doorgeseinde ruwe foto's van de Junocam te downloaden en te bewerken, zodat de structuren of opvallende verschijnselen aan het oppervlak van de gasplaneet extra duidelijk in beeld komen. Het levert een beeld op van woeste wervelingen in hallucinerende kleuren. Behalve het beroemde rode oog, de enorme storm die al vanaf de aarde op Jupiter te zien was, blijkt er nog veel meer turbulentie te bestaan in de atmosfeer van de grootste planeet van ons zonnestelsel.Bekijk ook onze videoserie over de ruimtevaart, op nrc.nl/ruimtevideos