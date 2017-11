Je IQ, vreemdgaan of crimineel gedrag zijn erfelijk. Dus je zou denken: dat zit dus in de genen, toch? Nou, nee dus. Want wat wetenschappers bedoelen met erfelijkheid, betekent iets heel anders dan de meeste mensen denken. Wetenschapsredacteur Lucas Brouwers legt in deze video uit waar het misgaat en betoogt dat de wetenschap moet stoppen met het berekenen van erfelijkheid.