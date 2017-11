Afwijzing Wolkers-proefschrift niet aan commissie gemeld

De promotiecommissie die het proefschrift van Onno Blom over Jan Wolkers goedkeurde, is niet op de hoogte gesteld van de afwijzing van de eerste versie door een andere commissie. Ook is de leden niet meegedeeld dat de decaan die de eerdere commissie had ontbonden, na het aanvankelijke oordeel dat Bloms Wolkers-biografie „niet voldeed aan de wetenschappelijke normen voor een proefschrift”.

Dat bevestigt promotor Willem Otterspeer, die de leden van de eerste en tweede commissie aanzocht. Otterspeer heeft „daar goed over nagedacht en uiteindelijk voorrang gegeven aan de wenselijkheid dat de tweede commissie met dezelfde onbewolkte blik naar het manuscript zou kijken”, aldus de Universiteit Leiden. De decaan was het daarmee eens.

‘Cloud of unknowing’

Twee van de vijf commissieleden hadden zelf gehoord van de problemen rondom de eerste versie en de ongebruikelijke ontbinding van de commissie. Eén commissielid wist ervan doordat hij in beide commissies zat. Hoogleraar Michiel van Kempen (letterkundige, Universiteit van Amsterdam), ook lid van de tweede commissie, hoorde er „na de promotie” over. „Voordeel van mijn cloud of unknowing was dat ik het proefschrift beoordeeld heb zoals elk ander proefschrift.”

Emeritus hoogleraar Wim Willems (historicus, Universiteit Leiden) kwam erachter door de berichtgeving van afgelopen zaterdag in NRC. „Ik zei ja, zonder te weten dat een eerdere commissie het proefschrift had afgewezen. Meer valt er wel over te zeggen, maar dat wil ik niet.”

Geen van de vijf leden van de tweede commissie denkt dat het oordeel anders had uitgepakt als ze wel op de hoogte zouden zijn gesteld van de eerdere afwijzing. In de tweede commissie, die Blom op 19 oktober liet promoveren, zaten verder de letterkundigen Jacqueline Bel (Vrije Universiteit Amsterdam), hoogleraar Kees Snoek (Universiteit Parijs-Sorbonne) en Rick Honings (Universiteit Leiden), die ook in de eerste commissie zat.

De eerste commissie bestond uit Sander Bax (letterkundige, Tilburg University) en de hoogleraren Marita Mathijsen (letterkundige, Universiteit van Amsterdam), Gillis Dorleijn (letterkundige, Rijksuniversiteit Groningen) en Kitty Zijlmans (kunsthistorica, Universiteit Leiden).