Wijnresten in 8.000 jaar oud vat wijzen op oorsprong van wijn in de Kaukasus

In 8.000 jaar oude potscherven uit Georgië zijn de oudst bekende resten van wijn gevonden. Het gaat om resten van vaten van zo’n 90 liter, waarin met chemisch onderzoek een hoog gehalte van het typerende wijnsteenzuur (tartaric acid) is aangetoond. In de omringende grond zijn ook veel pollen van druiven gevonden,

Het gaat hier niet om de oudste alcoholische drank ooit gemaakt met druiven, want eerder werden in Zuid-China 9.000 jaar oude chemische resten van ‘wijn’ gevonden waarbij druiven waren gecombineerd met meidoornvruchten, rijstbier en honingmede. In Georgië is ‘zuivere’ wijn gevonden.

Dat ergens in het gebied bij de Zwarte of Kaspische zee de oudste wijn zou worden gevonden, komt niet onverwacht. Nog altijd komen in dit gebied de meeste lokale druivenvarianten voor (grote genetische variatie is een aanwijzing voor een herkomstgebied). En er is zelfs een taalkundige theorie dat het woord voor wijn in alle Midden-Oosten-talen teruggaat op het woord ‘wei-no’ uit het Proto-Indo-Europees dat precies in dit gebied zou zijn ontstaan.