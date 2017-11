‘Waadhagedis’ liep én was klaar voor onder water

Dit is niet het skelet van een landdier, ook niet dat van een zwemmer, maar van iets daartussenin. Het reptiel kon nog lopen, maar had óók al aanpassingen aan een leven in het water, zoals een gestroomlijnd en licht skelet. Twee paleontologen beschreven het fossiel uit Duitsland (155 miljoen jaar oud, 30 cm lang) woensdag in Proceedings of the Royal Society Open Science.

Meerdere reptielen hebben de stap van land naar zee gezet, zoals zeeslangen en zeeleguanen. Dit fossiel is een verwant van de relatief onbekende pleurosauriërs. Dat waren aquatische hagedissen met een verlengd skelet, spitse kop en verschrompelde poten die zwommen als een paling. De pleurosauriërs leefden in de open zee, maar dit dier was zo ver nog niet. De paleontologen hebben het daarom Vadasaurus gedoopt. ‘Vadare’ betekent ‘voortgaan’ of ‘waden’ in het Latijn, ‘saurus’ betekent hagedis. Waadhagedis dus.

Vadasaurus en de pleurosauriërs zijn Rhynchocephalia, een orde van reptielen die in de tijd van de dino’s nog soortenrijk was. De enige nu nog levende Rhynchocephalia zijn Tuatara’s uit Nieuw-Zeeland.