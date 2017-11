Maleisische wesp blaast bellen van overtollig nestwater

De tropische wesp op de foto hierboven staat op het punt een waterdruppel af te stoten. De werkster heeft het vocht net uit een van de raten gehaald. Zo meteen zal ze haar voorpoten naar haar kaken brengen, en de druppel weg schieten.

„Dit gedrag vertonen ze als hun nest te nat dreigt te worden”, reageert entomoloog Kees van Achterberg vanuit een hotelkamer in de Chinese stad Hangzhou. Hij is gepensioneerd, maar nog altijd veel in Azië voor insectenonderzoek.

De foto is gemaakt in het noorden van Maleisië, door macrofotograaf Lim Choo How. Hij maakte ook een filmpje van de waterverwijdering, dat te zien is op YouTube (zoek op ‘wasps’ en ‘water bubbles’).

Volgens Van Achterberg, die verbonden is aan het Naturalis Biodiversity Center in Leiden, hoort de wesp tot het geslacht Ropalidia. „Dat is verwant aan onze veldwespen.” Drie jaar geleden schreef hij samen met twee Chinese collega’s een artikel, in het tijdschrift Zookeys, over hoe je soorten binnen het geslacht Ropalidia kunt onderscheiden.

Hij legt uit dat de wespen twee methoden hebben om hun papieren nest te beschermen. Als het te nat wordt, moet er water weg. Is het te heet, dan voeren de werksters juist water aan, ter afkoeling. „Boven de 40 graden Celsius wordt het gevaarlijk voor de wespen en de larven.” Het water kan overal vandaan komen, zegt hij. „Zelfs uit smerige plasjes, waar auto’s doorheen rijden.”