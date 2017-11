Souvenaid houdt geheugenverlies niet tegen

Het medicinale drankje van Danone/Nutricia Souvenaid kan voortschrijdende alzheimer niet tegenhouden. Een nieuwe vergelijkende studie naar de invloed van het drankje bij zo’n driehonderd patiënten liet geen significant verschil zien. De onderzoeksresultaten verschenen deze week in

„Dit is exit Souvenaid”, zegt Martijn Katan, emeritus hoogleraar voeding, in reactie op het artikel. Over of het drankje werkt liep al een discussie naar aanleiding van eerdere onderzoeken. De nieuwe studie neemt die twijfel aan de werkzaamheid niet weg – „integendeel”, zegt Katan.

Hele batterij

Het doel van het onderzoek was om te bewijzen dat het dagelijks ingenomen drankje de achteruitgang van het geheugen bij patiënten met beginnende alzheimerklachten kon verminderen. Om dat te meten moesten deelnemers een hele batterij van zestien testjes doen (zoals woordrijtjes onthouden, betekenissen van woorden geven). Dat leverde uiteindelijk een score, de zogeheten NTB-score, op. Op deze score had het dagelijks innemen van Souvenaid „nul effect”, aldus Katan.

Elf testjes laten vallen

„De auteurs van het artikel in The Lancet hebben halverwege de studie nog een nieuwe combinatie gemaakt waarbij ze elf van die zestien testjes lieten vallen. Die gecombineerde score van vijf testjes gaf wel enig effect en die staat nu bovenaan in hun artikel. Maar significant is het nog steeds niet.”

Klinisch epidemioloog Pieter Jelle Visser van het Alzheimercentrum van het VUmc in Amsterdam, een van de auteurs van de studie, zegt dat uit recente studies blijkt dat deze score die het dagelijks functioneren meet „gevoeliger is voor het meten van verandering in dit stadium van de ziekte” dan de totaalscore van een combinatie van cognitieve tests. „Daarnaast zagen we ook dat in de Souvenaid-groep de krimp van de hersenen kleiner was. Het kleiner worden van bepaalde hersengebieden is in ander onderzoek gecorreleerd aan de achteruitgang van het geheugen en het functioneren.” Visser vindt dat de uitkomst van het onderzoek voldoende aanleiding geeft om het drankje verder te onderzoeken. Wel geeft hij aan dat op basis van deze studie nog niet duidelijk is of patiënten er wat aan hebben.

Lees ook columnist Piet Borst over souvenaid: Tussen fraude en fatsoen

Het Souvenaid-drankje bevat een cocktail van stoffen die de zenuwcellen in de hersenen in goede conditie zouden moeten houden, met onder meer omega-3-vetzuren, fosfolipiden, diverse vitamines en sporenelementen. Eén flesje, de dagelijkse dosis, kost ongeveer 3,50 euro.