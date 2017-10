Op wereldreis langs dinosaurussen met geweldige atlas

Wie gaat er mee op dino-safari? In het prachtige boek De Grote Atlas van Dinosaurussen ga je op een wereldreis lange alle griezelige, gekke en lieve dino’s die ooit over de aardbol hebben rondgestampt.

Emily Hawkins & Lucy Letherland: De Grote Atlas van Dinosaurussen 85 blz. €25,- ●●●●●

Een atlas is een boek vol met landkaarten. Die staan ook in deze atlas, maar dan met dino’s erop! Zo kun je zien waar al die mooie beesten leefden. Het grappige is dat alle continenten vandaag op heel andere plekken liggen dan in de tijd van de dino’s. Noord-Amerika en Europa waren buren.

Bladerend door de atlas zie je mooie tekeningen en leer je waar al die dino’s goed in waren. In Egypte ga je bijvoorbeeld vissen met Spinosaurus. En in Brazilië bouw je nesten met de vreemde Caiuajara.

Nederland staat ook in de atlas, met de Mosasaurus. Mosasaurus was geen dino, maar een reusachtig zeereptiel dat op haaien joeg. Fossielen van Mosasaurus zijn gevonden in Limburg, dat in de dinotijd nog een tropische zee was.

De tekeningen van Lucy Letherland zijn mooie zoekplaten vol warmte. Overal zitten grapjes verstopt. In Tanzania zagen we een jonge Giraffatitan met een zwembandje! En in Groot-Brittannië stond een Baryonyx met vissershoedje.

De heldere teksten in het boek zijn van Emily Hawkins. Emily weet veel van dino’s. Ze schrijft dat Psittacosaurus uit Rusland een donkere rug en een licht buikje had. Dat is pas vorig jaar ontdekt!

Ja, het is wel duidelijk. De Grote Atlas van Dinosaurussen is het beste en allermooiste dino-boek.