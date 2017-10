Wetenschappelijk onderzoek bij ‘het einde van de wereld’

Het lijkt een beetje op een gravure, maar het is een radarsysteem in het sneeuwlandschap bij Ny-Ålesund op het eiland Spitsbergen. Ny-Ålesund in is een voormalig mijndorp, dat de afgelopen decennia is uitgegroeid tot een onderzoeksstation waar door het jaar heen steeds zo’n 30 wetenschappers onderzoek doen op de Noordpool. Landen als Japan, China, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben hier een basis. De Nederlanders doen onder meer onderzoek aan trekvogels zoals brandganzen, insecten en algen. De fotograaf Anna Filipova heeft een reportage gemaakt in Ny-Ålesund. De serie Research at the end of the world is te zien op het fotofestival Noorderlicht, dat in het teken staat van de verbeelding van de wetenschap.