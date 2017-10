Vox zoekt de grenzen op in online minidocs

Webdocumentaire

Vox Borders

6 afleveringen van circa 15 minuten

Te zien op Vox.com/borders

Hispaniola. Het is één eiland, maar het zijn twee werelden. In het westen van het Caribische eiland, dat bijna twee keer zo groot is als Nederland, ligt Haïti. Het is straatarm. Het land heeft een bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking van 733 dollar. In het oosten van Hispaniola ligt de Dominicaanse Republiek, politiek een stuk stabieler. En met een bbp per capita van 5.176 dollar veel welvarender.

One island, 2 worlds: Haiti and the Dominican Republic is de eerste van zes webdocumentaires over landsgrenzen, van de Amerikaanse nieuwssite Vox. Met een ‘V’, niet te verwarren met de conservatieve televisiezender Fox News.

Vox Media, het moederbedrijf, exploiteert niet alleen de gelijknamige nieuwssite, die onder meer bekend staat om zijn nieuwe, grafisch vooruitstrevende manier om verhalen te vertellen, maar ook technologiesites als The Verge en Recode, sportplatform SBNation en diverse websites over lifestyle.

De serie Vox Borders, die vorige week in première ging, is een initiatief van de jonge Amerikaanse videomaker Johnny Harris. Het is een bijzonder project; Harris probeert in alle stadia van de productie zijn kijkers bij Borders te betrekken. Hij wil een „actieve dialoog” aangaan met zijn volgers, zegt hij zelf.

In mei, bij de aankondiging van de documentaireserie, vroeg Harris naar welke grenzen hij zou moeten gaan. Bijna zesduizend suggesties kreeg hij via Vox.com en diens sociale kanalen.

Vox Borders lijkt op de Nederlandse serie De Muur (VARA, 2014), dat ook reisde naar politiek beladen grensgebieden, maar dan gemaakt met de nieuwste lichte, hi-res, en stabiele technologie. Op Facebook, Instagram en YouTube plaatste Johnny Harris in de afgelopen maanden regelmatig video’s over zijn werk. Zo vertelde hij laatst welke apparatuur hij gebruikt voor bijvoorbeeld het maken van dronebeelden van hoge resolutie, of stabiele opnamen van achter op de brommer.

Haïtiaanse kooplui moeten wachten

De grens in Hispaniola is de eerste van de serie. Onthutsend zijn de beelden die Harris maakte van een met ontwikkelingshulp geopende marktplaats vlakbij de grens van beide landen. Die markt zou de welvaart wat eerlijker moeten verdelen tussen beide landen. Maar daarvan komt weinig terecht, aldus Harris. De Haïtiaanse kooplui schepen zich ’s ochtends vroeg in in wankele bootjes voor hun tocht over zee naar het buurland. Daar aangekomen laat de Dominicaanse grenspolitie de Haïtianen pas toe tot de markt als alle Dominicaanse verkopers de beste posities hebben bezet. Het is economische discriminatie die de Haïtianen lijdzaam ondergaan.

De webdocumentaire duurt slechts een kwartier, maar laat in korte tijd de pijnlijke verschillen zien tussen de twee landen. Dat Harris de historische context grafisch prachtig weergeeft, maar inhoudelijk behoorlijk versimpelt, moeten we hem maar vergeven. Zijn bondige uitleg van de economische verschillen tussen beide delen van Hispaniola: de Franse bezetters knepen hun kolonie Haïti uit, de Spaanse kolonialen hadden weinig aandacht voor de Dominicaanse Republiek.

Op 25 oktober is het tweede deel van Vox Borders over Spitsbergen en de Noordpool. Daarna volgen Noord-Korea, de VS en Mexico, Spanje en Marokko, en China en Nepal.