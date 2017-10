Rechter blijft ondanks verschoningsverzoek Wilders

Het hoger beroep in de zaak tegen Geert Wilders vanwege zijn ‘minder-Marokkanen-uitspraak’ uit 2014 gaat vandaag verder. Dinsdag was de eerste regiezitting, donderdag vindt de tweede plaats.

‘s Ochtends kwam gelijk al het meest heikele punt naar voren. Tijdens de eerste zittingsdag uitte Geert Wilders zijn twijfel over de onafhankelijkheid van rechtbankvoorzitter Jeanne Gaakeer. Gaakeer gaf uitleg over waarom een stichting waarvan zij voorzitter is een scriptieprijs gaf aan een studente die volgens Geert Wilders een “linkse activiste” is. Wilders vindt Gaakeer daarom mogelijk partijdig.

Na de uitleg van Gaakeer vroeg Wilders de rechter zichzelf te verschonen, maar dat deed Gaakeer niet: ze blijft de rechtbank voorzitten in deze zaak. Wilders besloot geen wrakingsverzoek te doen.

Onze verslaggever Eppo König is op Schiphol bij de streng beveiligde rechtbank. Volg de zaak hier live via zijn tweets.

Terugblik dag 1 en verwachting dag 2

Tijdens de eerste zittingsdag hield Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops een betoog van een paar uur. Hij zei via het proces een “wetenschappelijke analyse” van de vrijheid van meningsuiting na te streven. Dat wil hij doen door vier hoogleraren als getuige-deskundige op te roepen.

Knoops hekelde daarnaast het OM om “het uitlokken van aangiftes op oneigenlijke gronden met misbruik van overheidsbevoegdheid.” Hij doelde op modelaangifteformulieren die het OM zou hebben gemaakt. Dat zou de reden zijn dat er zo’n 6.400 keer aangifte tegen Wilders is gedaan om zijn uitspraak.

Ook Geert Wilders kwam aan het woord. Hij trok de onpartijdigheid van rechtbankvoorzitter Jeanne Gaakeer van het Hof in twijfel. Gakeer is voorzitter van de Stichting Gascaria die in 2016 een scriptieprijs uitdeelde aan een in Wilders’ woorden “linkse activiste”. In het juryrapport staat dat de prijs onder meer naar de winnares ging omdat ze “persoonlijke betrokkenheid” toonde bij een groep illegale vluchtelingen.

Gaakeer gaf aan daar tijdens de tweede zittingsdag uitleg over te geven. Voornaamste vraag voorafgaand aan donderdag was wat de reactie van Wilders en Knoops op haar uitleg zou zijn. Als ze die niet afdoende vonden, bestond de kans dat ze de rechter zouden wraken.

Daarnaast mogen de partijen nog onderzoekswensen indienen. Op 9 november zal de rechtbank haar beslissing over de onderzoekswensen en de inhoudelijke behandeling van de zaak bekendmaken.