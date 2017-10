In de treincoupé zie ik (71) in het overvolle afvalbakje aan de andere kant van het gangpad het restant van een belegd broodje. Ik besluit het mee te nemen voor de vogeltjes thuis. Maar dan moet de jonge reiziger met koptelefoon die daar als enige zit, wel weg zijn. Als de trein zijn eindbestemming heeft bereikt, blijft hij nogal lang zitten. Ik overwin m’n gêne, pak het aangevreten broodje en stop het in m’n tas. Terwijl ik op het perron loop, hoor ik zachtjes achter me: „Meneer, meneer!”

Ik draai me om en zie dat de jongeman me uit zijn open portefeuille een bankbiljet van 10 euro wil aanreiken.

