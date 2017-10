Venezolaanse oppositie wint Sacharovprijs 2017

De Venezolaanse oppositie heeft dit jaar de prestigieuze Sacharovprijs gewonnen. Dat heeft het Europees Parlement donderdag bekendgemaakt, schrijft AP. De prijs gaat zowel naar het parlement van het land, waar de oppositie de macht heeft, als naar politieke gevangenen in Venezuela.

Het Europees Parlement zegt de moed van studenten en politici die strijden voor democratische waarden in het land te willen belonen. De Venezolaanse oppositie heeft het zwaar te verduren onder het autoritaire regime van Nicolás Maduro.

Het Europees Parlement eert met de prijs onder anderen parlementsvoorzitter Julio Borges en de honderden politieke gevangen die vastzitten vanwege kritiek op Maduro. Onlangs verloor het parlement van Venezuela de macht in het land.

De overige twee finalisten van de prijs waren de mensenrechtenactivist Aura Lolita Chavez Ixcaquic uit Guatemala en de Zweeds-Eritrese journalist Dawit Isaak. De Sacharovprijs, vernoemd naar de bekende Russische natuurkundige en dissident Andrej Sacharov, wordt elk jaar uitgereikt aan belangrijke vrijheidsdenkers en gaat gepaard met 50.000 euro. De uitreiking in Straatsburg is dit jaar op 13 december.

Prijs in 2016 naar twee Yezidi-vrouwen

Vorig jaar werd de prijs toegekend aan twee Yezidi-vrouwen en overlevenden van terreurgroep Islamitische Staat. Nadia Murad Basee en Lamiya Aji Bashar kregen de prijs voor hun inzet voor de bescherming van de Iraakse Yezidi-gemeenschap. IS ontvoerde duizenden Yezidi-meisjes en vrouwen die tot seksuele slavernij werden gedwongen.

In 2015 ging de prijs naar de Saoedische blogger Raif Badawi. Hij eindigde in de gevangenis door zijn kritiek op de religieuze politie van het land. In datzelfde jaar was de oppositie van Venezuela ook genomineerd voor de prijs.