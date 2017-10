Rotterdam bouwt woningen tegen de klippen op

De bouwwoede in Rotterdam dreigt nieuwe records te breken. Dit jaar wordt gestart met de bouw van minstens twee keer zoveel woningen als vorig jaar. Het record van 3.500 woningen uit 2007, het laatste jaar voor de economische crisis, is in zicht. „Met een beetje geluk gaan we daar in 2017 overheen”, zei de voor stedelijke ontwikkeling verantwoordelijke wethouder Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) woensdag bij het in gang zetten van een bouwproject in de Tarwewijk.

Duurdere segment

Wethouder Simons startte deze week de bouw van twee woningprojecten op Zuid: Cobana, 375 huurappartementen aan de Bananenstraat op Katendrecht, en 010XL, een complex van acht herenhuizen en zeven appartementen op de hoek van de Brielselaan en de Hellevoetstraat. Dit project in Tarwewijk illustreert dat huizenkopers door de hoge prijzen in het centrum en op Katendrecht vaker belangstelling tonen voor een woning op Zuid.



Dat geluk hangt af van de afloop van bezwaarprocedures tegen grote projecten als Bright in de Wijnhaven en de Groene Kaap op Katendrecht. Mocht de bouw daarvan dit jaar niet beginnen, dan dragen ze volgend jaar alsnog bij aan ongetwijfeld opnieuw een verbetering van het record. „Dan mikken we op 4.000, we leggen de lat hoog”, aldus Simons, die in de zomer zijn partijgenoot Ronald Scheider als wethouder opvolgde.

Bij elkaar opgeteld staan er voor de komende drie jaar meer dan 10.000 woningen in de plannen van de ontwikkelaars. Vooral koop- en huurwoningen in het duurderde segment voor inwoners met midden- en hogere inkomens. Het stadsbestuur wil die graag voor de stad behouden en van buiten aantrekken. Volgens de dit jaar vastgestelde Woonvisie streeft de gemeente naar circa 36.000 nieuwe (middel)dure huizen in 2030.

Stijgende prijzen

Er is een grote vraag naar dit soort woningen. Zo groot dat de huidige bouwspurt meer dan welkom is om de woningmarkt enigszins te ontspannen. Afgelopen week brachten Ooms Makelaars en onderzoeksbureau Dynamis een rapport (pdf) uit over het derde kwartaal van 2017 waarin zij constateerden dat het aanbod aan koopwoningen in Rotterdam maar blijft dalen. In een jaar tijd halveerde het aantal te koop staande woningen. Tegelijkertijd bleef het aantal verkochte huizen stabiel.

Een achterblijvend aanbod bij een onverminderd grote vraag betekent maar één ding: stijgende huizenprijzen. Nog altijd ligt de gemiddelde vierkante-meterprijs iets onder het landelijke gemiddelde, maar geen honderden euro’s meer zoals een paar jaar geleden. Ooms en Dynamis verwachten dat die prijs volgend jaar boven het gemiddelde uitkomt. Ook de gemiddelde huizenprijs van een kleine 240.000 euro kruipt naar het landelijk gemiddelde van ruim 250.000 euro toe.

Geen weiland

Rotterdam probeert in hoog tempo bij te bouwen, maar dat is niet eenvoudig, aldus wethouder Simons. De stad moet het van verdichting hebben, want ruimte ‘voor grote nieuwe wijken in een weiland’ is er niet. „Verdichting is lastiger omdat je moet inpassen in bestaande bebouwing. Vaak levert dat bezwaar op van omwonenden.”

Als grotere locaties aan de rand van de stad staan op langere termijn onder meer het Merwe-Vierhavengebied en Nieuw Kralingen op stapel. De plannen voor de luxe woonwijk in Kralingen heeft het college deze week naar de gemeenteraad gestuurd, zei Simons. De aanleg heeft een lange doorlooptijd: tot 2030.

Amerikaanse pensioenfondsen

Voor het bouwen van nieuwe woningen zijn niet alleen voldoende kopers nodig, maar ook financiers die de investeringen voor projectontwikkelingen willen opbrengen. De huidige populariteit van Rotterdam maakt het makkelijker die te vinden, ziet Simons. „De belangstelling is groot, in binnen en buitenland. Er zijn zelf Amerikaanse pensioenfondsen die beleggen in nieuwe Rotterdamse objecten. Daarvan moeten we profiteren, want het mag nu heel goed gaan, er zullen ook wel weer eens mindere tijden aanbreken.”