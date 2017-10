Orkanen VS drukken bierverkoop AB InBev

Bierbrouwer Anheuser-Busch InBev, producent van onder meer Jupiler, Hertog Jan en Dommelsch, heeft door het orkaangeweld in de Verenigde Staten de afgelopen maanden minder bier verkocht. Tegelijkertijd is de omzet van de grootste brouwerijketen ter wereld wel gestegen, blijkt uit kwartaalcijfers donderdag.

De omzet van het Belgische bedrijf groeide met 3,6 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, terwijl het biervolume met 1,5 procent afnam. AB InBev wist bier duurder te verkopen. De brutowinst van het bedrijf kwam daardoor uit op bijna 14 procent. De omzet van drie grote wereldwijde merken - Budweiser, Stella Artois en Corona - groeide het laatste kwartaal met 1,6 procent.

De tegenvallende verkoop in de VS schrijft AB InBev toe aan het natuurgeweld in Texas en Florida. Daar zorgden de orkanen Harvey en Irma eerder dit jaar voor grote schade. Het tegenvallende resultaat in de VS werd gedeeltelijk opgevangen door sterke groei in Mexico, Argentinië en Afrika.

Optimisme over Brazilië

Tegelijkertijd zag Ab InBev de omzet in Brazilië voor het eerst in bijna twee jaar toenemen. Hoewel het biervolume daar met 4 procent daalde ten opzichte van een jaar geleden, groeide de prijs per liter met meer dan 13 procent. Het bedrijf schrijft daarom “voorzichtig optimistisch” te zijn over de Braziliaanse economie. Het Zuid-Amerikaanse land lijkt langzaam bij te komen van een van de zwaarste recessies van de afgelopen eeuw.

InBev schrijft verder dat het afgelopen kwartaal meer dan 280 miljoen euro aan synergievoordeel te hebben gehaald uit de fusie met bierproducent SABMiller een jaar geleden. De twee grootste wereldwijde brouwerijketens werden daardoor bij elkaar gevoegd waardoor Heineken op nummer twee kwam te staan. Tegen 2020 hoopt het bedrijf zo;n 2,7 miljard euro uit de fusie te halen.