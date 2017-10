Omstreden salafistische imam duikt op in Den Haag

De omstreden salafistische imam El Alami Amaouch is opgedoken in Den Haag. Dat bevestigt een gemeentewoordvoerder tegenover ANP naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf donderdag. De prediker werd een jaar geleden verbannen uit België omdat hij een gevaar zou vormen voor de staatsveiligheid.

Volgens De Telegraaf predikt de Nederlands-Marokkaanse Amaouch op het moment ook in Den Haag. De krant weet niet of hij verbonden is aan een moskee, maar concludeert op basis van preken op sociale media dat hij in Nederland actief is.

Hij zou onder meer in de Haagse buurten Transvaal en de Schilderswijk toespraken houden. Aanvankelijk werd er vanuit gegaan dat Amaouch in Marokko zou zitten. De gemeente was donderdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Omdat de prediker een Nederlands paspoort heeft, kan hij echter gewoon in Nederland blijven. De woordvoerder zegt dat tegen Amaouch zal worden opgetreden als blijkt dat de imam de wet overtreedt.

‘Gif voor jongeren’

In oktober vorig jaar werd besloten dat Amaouch België moest verlaten en het land tien jaar lang niet in mag vanwege zijn haatpreken. De Belgische staatssecretaris Theo Francken van Asiel en Migratie noemde de imam “gif” voor moslimjongeren. De prediker zou terrorisme verheerlijken en werd gezien als een sturende kracht achter de radicalisering van jongeren.

Amaouch preekte toen al met regelmaat in Nederland. In zijn toespraken draagt de imam extremistisch gedachtegoed uit. Zo vroeg hij in een preek God om de islamkritische dichter Ahmed Assid de “tong en benen af te snijden”.