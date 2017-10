Nieuwe cao supermarkten regelt ‘tussenbaan’ en leerrekening

Supermarktmedewerkers kunnen voortaan een contract voor vier jaar krijgen. Dat is afgesproken in de nieuwe cao tussen de vakbonden en werkgevers in de supermarktbranche, meldt CNV Vakmensen. De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2017 en heeft een looptijd van twee jaar. Er werken zo’n 300.000 mensen bij supermarkten.

De ‘tussenbaan’ is bedoeld voor werknemers die het werken bij een supermarkt als tussenstap in hun loopbaan zien, bijvoorbeeld mensen die net een studie hebben afgerond, ouderen of personen die van carrière switchen. Met een contract voor vier jaar kunnen ze meer zekerheid krijgen dan met een flexcontract. Volgens CNV gaat het uitdelen van contracten van vier jaar niet ten koste van vaste contracten.

Opleiding en loonsverhoging

In de cao is ook afgesproken dat werknemers die meer dan twaalf uur per week in dienst zijn 175 euro per jaar krijgen om een opleiding te volgen. CNV-onderhandelaar Wessel Breunesse in een verklaring: “De leerrekening is een persoonlijk budget op een aparte rekening waarmee je een opleiding kunt betalen of wat je kunt opsparen en zelfs mee kunt nemen naar een andere baan. De keuze voor een opleiding ligt helemaal bij de werknemer zelf, dat is belangrijk.”

Andere afspraken tussen vakbonden en werkgevers zijn een loonsverhoging van 3,5 procent in twee jaar en een proef met werknemers die hun eigen werktijden kunnen bepalen.