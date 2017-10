Bewindslieden Rutte III zijn beëdigd

Met de fractie zitten we erbij en kijken we ernaar. #beëdiging

Beëdiging Rutte II liep niet geheel volgens plan

De beëdiging van het nieuwe kabinet, zometeen vanaf 11.05 uur, was vierenhalf jaar geleden voor het eerst op televisie. Dat liep toen niet helemaal soepel: de ministers van Rutte II werden iets eerder dan afgesproken beëdigd door koningin Beatrix, waardoor een live-uitzending niet mogelijk was. De ceremonie werd toen even later herhaald voor de televisie, terwijl de echte beëdiging al had plaatsgevonden.

Koningin Beatrix was niet blij met de gang van zaken. “Gaan we het opnieuw doen? Echt. Niet toch? Dan wordt het een toneelstukje", zei ze volgens een opname van RTL Nieuws. De Rijksvoorlichtingsdienst was niet blij met de gang van zaken. “Het was een belangrijk moment, dat voor het eerst op televisie te zien was. Daar lijkt nu een smetje op gekomen. Desondanks is het moment waardig in beeld gebracht.”

De beëdiging van Rutte III zometeen is de eerste beëdiging van een kabinet door koning Willem-Alexander.