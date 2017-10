Meer dan twintig doden bij brand vuurwerkfabriek Indonesië

Bij een brand in een vuurwerkfabriek in Indonesië zijn zeker 23 doden gevallen. Dat melden Indonesische media op basis van de politie.

Het ongeluk vond plaats in Tangerang, een voorstad van Jakarta. De fabriek staat aan de rand van een woonwijk. Het dodental kan nog verder oplopen. Er waren 103 werkers in de fabriek aanwezig, van wie er naast de doden 43 gewond raakten. De rest is nog vermist.

De locatie van de vuurwerkfabriek



Getuigen zeggen twee explosies te hebben gehoord. De brand ontstond rond 09.00 uur ‘s ochtends plaatselijke tijd. Uren later had de brandweer het vuur pas onder controle.

Op tv-beelden is te zien dat fabrieksgebouwen deels zijn ingestort. Auto’s in de buurt zijn compleet verbrand en er stijgt een dikke wolk zwarte rook op. De politie is een onderzoek gestart. De fabriek zou pas twee maanden in gebruik zijn geweest.