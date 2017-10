KPN heeft last van nieuwe regels voor roaming

De nieuwe Europese regels voor roaming hebben hun weerslag op de cijfers van KPN. De totale omzet in het derde kwartaal was ruim 1,6 miljard euro, een daling van 6,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016. In het afgelopen kwartaal behaalde KPN een operationele winst van 253 miljoen euro, een daling van 13 procent.

De telecomprovider merkte dat de klanten gebruikmaakten van de nieuwe regels die gelden voor datagebruik in het buitenland. Binnen Europa hoeft de consument niet te betalen voor roaming. Die kosten worden nu doorberekend aan de provider.

In het persbericht over de kwartaalcijfers spreekt KPN van een “duidelijke impact”. Het bedrijf schat dat over het gehele jaar de kosten voor roaming tussen de veertig tot vijftig miljoen euro zullen liggen. In het derde kwartaal werd al duidelijk dat consumenten vooral tijdens de zomervakantie gebruikmaakten van meer data in het buitenland. Ook de bedrijven die klant zijn van KPN, profiteerden van de nieuwe regels.

De consumententak van het bedrijf groeide wel: nieuwe klanten kwamen af op de gebundelde diensten van internet, televisie en telefonie.

Moeite op zakelijke markt

De omzet van KPN op de zakelijke markt viel lager uit ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. Volgens het bedrijf komt dat omdat zakelijke klanten vaak nieuwe technologieën de voorkeur geven boven traditionele telecom.

De nettowinst van KPN lag op 132 miljoen euro, ten opzichte van de 45 miljoen die in het derde kwartaal van 2016 werd behaald. Toen werd het resultaat gedrukt door een bod op obligatieleningen, waarbij eenmalige kosten moesten worden betaald.