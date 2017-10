Geworstel op het bordes

1982 Lubbers I. Siegfried Woldhek

De eerste kabinetstekening van NRC-tekenaar Siegfried Woldhek veroorzaakte rumoer. In 1982 tekende hij het kabinet-Lubbers I op het bordes:– bewapend met zeis (Neelie Kroes), bijl (Gijs van Aardenne) en voorhamer (Ruud Lubbers). „Het regende brieven”, zegt Woldhek. „Van de koningin moest je afblijven.” De achterste rij bewindslieden op deze tekening is bewust wat weggemoffeld. „Er was nog geen internet. Ik had tienduizenden foto’s in mijn archief verzameld – maar van veel kabinetsleden bestond nog geen plaatje.”

De meeste kabinetstekeningen van Woldhek stonden op de voorpagina. De eerste keer had dat een praktische reden: de bordesfoto zou om half twee worden gemaakt, hetzelfde tijdstip waarop de krant naar de drukker moest. Dan maar de tekening op de voorpagina. Het werd het begin van een traditie.

2003 Balkenende II



Siegfried Woldhek 2002 Balkenende I



Siegfried Woldhek

Tekentechnisch heeft Woldhek de beste herinnering aan het kabinet-Balkenende II (waterverf, in kleur). Hij tekende de bewindslieden met de rug naar de samenleving – Balkenende marginaal aan de rand. „Het was kort na Balkenende I met de LPF. Het land had grote problemen. Het was duidelijk dat dit kabinet die niet ging oppakken.” Over het kabinet-Kok II is hij ook tevreden. De bewindslieden zitten met hun voeten tussen zakken geld. Achter hun hoofden wijst een bordje met ‘2000’ de richting aan, maar het kabinet kijkt de andere kant op. „Er was geld om iets bevlogens te doen, maar het kabinet besloot om op de zaak te passen.”

2010 Rutte I



Siegfried Woldhek 1998 Kok II (Paars II)



Siegfried Woldhek

Over het algemeen geldt: „Dit zijn geen leuke tekeningen om te maken.” Vaak maakte Woldhek ze onder grote tijdsdruk en viel ’s nachts „de pen van slaap uit mijn hand”. Voor het nu geïnstalleerde kabinet-Rutte III had hij wat meer tijd. Dus kon hij lekker „ambachtelijk” aan de gang, „met veel lijntjes”. De tekening verwijst naar foto’s uit begin vorige eeuw van gymnastiekverenigingen die hun balanceerkunst lieten vastleggen in de buitenlucht. Hij werkte er drie volle dagen aan: „Zestien koppen en de koning. Die moeten allemaal een beetje lijken, in dezelfde stijl, met dezelfde belichting.” Met spontaniteit heeft zo’n bordestekening weinig te maken, zegt Woldhek. „Het is heerlijk worstelen.”